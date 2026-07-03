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“明辉田鸡粥”驾驶兰博基尼的老板被控逃税及洗钱，涉案金额达380万新元

与涉嫌罪行相关的资产包括一辆汽车、一处有地房产以及240万新元现金

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 3, 2026 · 11:15 AM
    • Buntono被控拥有的资产部分代表了他通过逃漏所得税获得的收益，其中包括一辆与图示类似的兰博基尼Aventador。
    • Buntono被控拥有的资产部分代表了他通过逃漏所得税获得的收益，其中包括一辆与图示类似的兰博基尼Aventador。 图片来源：《海峡时报》；兰博基尼

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡知名宵夜美食、米其林“必比登推介”餐馆“明辉田鸡粥”的老板，于周五（7月3日）在法庭被控，涉嫌逃税380万新元及洗钱。

    49岁的Buntono是“明辉田鸡粥”和“明辉海鲜”的经营者。在新加坡国内税务局 (税务局) 和商业事务局的联合调查后，他共面临30项指控。法庭记录显示，他目前以40万新元的保释金保释在外。

    这名只使用单名的本地餐馆老板被控在2016至2024估税年间，系统性地低报其营业收入。当局指控，这导致了约200万新元的所得税少缴。

    此外，Buntono还被控故意隐瞒其业务须注册消费税的责任，在这八年期间进一步导致了180万新元的消费税少缴。

    新加坡法律规定，企业若在12个月内的应税营业额超过100万新元，就必须注册消费税。若未能注册，无论企业主是否已向顾客收取税款，都须对所有过往交易补缴税款。

    奢侈资产成为目标

    此案延续了新加坡将金融犯罪收益追溯至实体奢侈资产的执法重点。根据洗钱指控，Buntono被控拥有的资产部分代表了他涉嫌逃税所获得的利益。

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    这些资产包括超过240万新元的现金、一辆兰博基尼Aventador超级跑车以及一处有地住宅房产。

    根据新加坡的《贪污、贩毒和其它严重罪行（没收利益）法令》，隐藏或拥有犯罪行为所得的利益将面临严厉处罚，包括最高50万新元的罚款、最高10年的监禁，或两者兼施。在新加坡，逃税行为本身也会受到同样严厉的惩罚，税务局指出，违法者可能面临高达逃税金额四倍的罚款，以及潜在的监禁。

    在与警方的联合声明中，税务局向本地企业主发出了更广泛的警告，提醒他们确保妥善记账，并告知纳税人，商业记录必须保存至少五年。

    该局还重申了其现金奖励计划，为提供线索以揭露税务欺诈行为的举报人，提供追回税款最高15%的奖励，上限为10万新元。

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