分析师：Optus最近网络中断事故严重性不及以往，但或影响新电信少数股权出售

Optus对其股价和业务的持续拖累，可能影响其出售股权的成效

【新加坡】市场对Optus近期电信服务中断事件的反应，凸显其母公司新电信（Singtel）及澳大利亚当局在改善该公司基础设施与网络可靠性方面，正面临日益增大的压力。

新电信股价于9月14日以4.43新元开盘，较9月11日的4.49新元下跌约1.3%。股价之后回升至4.45新元收盘，但在9月15日进一步下滑，随后收复部分失地。

9月11日发生的一次长达76分钟的技术故障，影响了Optus在维多利亚州、南澳大利亚州、塔斯马尼亚州和北领地部分地区的语音通话服务，一些客户遇到了“间歇性掉线”问题。

在此次中断之前，该国已发生了一系列其他网络中断事件，其中一些也影响了紧急服务通话。

虽然根据当地警方，最近这次中断并未造成不良后果，其严重程度也相对低于2025年9月长达13小时的中断，但它仍然影响了一些紧急服务通话。

此次中断发生之际，正值新电信探讨可能出售其全资子公司Optus的少数股权。

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新电信于5月表示，对引入拥有专业知识、能加强Optus运营的澳大利亚合作伙伴持开放态度，并在7月确认正在与多方进行洽谈。

分析师告诉《海峡时报》，尽管此次中断可能不会对新电信的股价造成重大影响，因为这家新加坡电信巨头在其他业务上仍有多个收入驱动力，但Optus对其股票和业务的持续拖累，可能会影响其出售股权的成效。

关键在于，Optus必须提高其网络韧性。

在截至3月31日的2026财年（FY）中，Optus已在其网络和IT系统上投资了15亿澳元。在8月27日的新电信投资者日上，首席执行官Stephen Rue表示，公司将再投资15亿澳元，用于“为增长奠定基础的当务之急”。

这些优先事项包括解决IT韧性和网络安全问题、加强网络韧性并实现能力现代化，以及完成一项为期多年的技术转型。

Aletheia Capital的消费与互联网部门主管Nirgunan Tiruchelvam说：“反复出现的中断事故，恰恰说明需要增加而非减少资本支出。”

他补充说，在过去五年中，新电信已在Optus的网络基础设施上投资超过93亿澳元，而增加的资本支出可能会对新电信的近期利润率构成压力。

大华继显研究部主管Jonathan Koh指出，这可能导致新电信的管理层专注于利用成本效益，以提高Optus的息税前利润（EBIT）率。

新电信拒绝就其计划向Optus增加多少投资发表评论。

分析师还指出，网络中断和光缆切断等技术问题，对任何电信运营商而言都是已知风险，并非Optus独有。其两大主要竞争对手Vodafone和Telstra今年也曾经历服务中断。

Optus在向《海峡时报》发表的一份声明中说，公司于9月11日事发几分钟内就通过其网络监控系统发现了硬件问题，并立即调动技术团队恢复服务，同时启动了既定的升级处理程序并与相关利益方进行了沟通。

分析师还指出，网络中断和光缆切断等技术问题，对任何电信运营商而言都是已知风险，并非Optus独有。其两大主要竞争对手Vodafone和Telstra今年也曾经历服务中断。

Optus在向《海峡时报》发表的一份声明中说，公司于9月11日事发几分钟内就通过其网络监控系统发现了硬件问题，并立即调动技术团队恢复服务，同时启动了既定的升级处理程序并与相关利益方进行了沟通。

辉立证券研究部主管Paul Chew表示，短期内，这次中断可能会危及澳大利亚电信业当前的市场调整。目前，该行业的运营商正在稳步提高移动套餐价格，以修复受挤压的利润率，并抵消高昂的政府许可成本。

马来亚银行证券新加坡的亚细安电信媒体与科技主管Hussaini Saifee表示，类似2025年事件那样导致重大损失的长时间服务中断，可能会给新电信和Optus带来严重困扰。

除了损害Optus的声誉，反复发生的事件还可能招致更多罚款和法律费用。总而言之，这可能会削弱新电信为其业务寻找合适合作伙伴的能力。

Tiruchelvam指出，一个澳大利亚本地合作伙伴将通过彰显对关键基础设施的本地所有权，在政治上对新电信有所帮助。这将使新电信能够分担资本负担和风险，同时保留从其Optus投资中获得更可观长期回报的潜力。

寻找少数股权持有者的过程可能仍会迅速推进，但新电信可能不得不以低于网络中断事件发生前的价格出售其股份，尤其是在潜在买家认为Optus网络投资不足的情况下。

金融服务公司Morningstar的高级股票分析师Dan Baker指出，新电信在2001年斥资170亿澳元收购Optus，当时价值约210亿澳元，并据报曾在2024年试图以约160亿澳元的价格出售该公司。

他补充说，新电信极有可能以低于最初收购价的价格出售其少数股权，以减少损失。

据报道，新电信曾洽谈向新西兰基础设施投资者Morrison出售Optus公司30%的股份，而Morrison目前仍在试探投资者的兴趣。

与此同时，Saifee表示，9月11日的中断事件对新电信股价的持久影响可能微乎其微，因为它不大可能导致重大处罚或对消费者认知产生实质性影响，目前的股价波动多是“膝跳反应”。

他补充说，新电信也已表示，预计Optus的盈利能力在未来四到五年内将有显著改善，因为其投资资本回报率“起点已过低”。因此，新电信将继续致力于长期支持其澳大利亚业务。

Optus是新电信的核心业务支柱，贡献了集团总运营收入的约一半。

分析师还提到新电信在印度的其他增长驱动因素，及其数据中心和数字基础设施业务，这些都可以抵消Optus对其股价的拖累。但股价的全面复苏，仍将取决于Optus服务的稳定。《海峡时报》