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[新加坡] 因数据泄露导致超过10万人的个人资料被盗，Rajah & Tann律师事务所被罚款24.7万新元。

被盗数据包括住址、身份证号码和银行账户详情，以及人寿与健康保险信息。约三分之一受影响者的被盗信息仅限于身份证号码、电邮地址和联系电话。

这起数据泄露事件于2023年7月27日首次被发现。此前，该律师事务所的网络安全经理未能对外部供应商发出的一系列警告采取行动。

个人资料保护委员会 (个资保委会) 在周三（11月25日）于其网站上发布的报告中指出，Rajah & Tann的信息系统部门于2023年7月24日首次接到供应商关于异常活动的警报。

个资保委会补充说，该部门早前曾被告知一家供应商将对其系统进行测试，因此网络安全经理“错误地将”这些警报归因于测试的一部分。

第二天，供应商再次提醒该公司，称检测到有数据被传输到云端。当时，该公司的网络安全经理恰好也在将数据传输到云端进行备份，因此他忽略了这一警告，并错误地认为这是公司进行的合法操作。

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又过了一天，供应商再次发出提醒，但同样未被理会。

直到2023年7月27日，供应商通知Rajah & Tann的信息系统部门主管，称可能发生了网络安全攻击，公司才采取了行动。

公司聘请了一名私人取证专家进行评估，结果发现，一名“威胁行为者”（指蓄意对数字设备或系统造成损害的个人或团体）首先获取了与Rajah & Tann有关联的一家海外律师事务所的账户详细信息。

根据Rajah & Tann的网站信息，该事务所在亚洲地区与10个国家的律师事务所有合作关系。

实施更严格的措施

该威胁行为者成功绕过多因素认证，进入了公司的IT系统，随后获取了一个管理员账户的凭证，并窃取了存储在网络服务器上的个人信息。

然而，个资保委会在报告中表示，没有证据表明这些个人资料被泄露到暗网或互联网上。

目前尚不清楚有多少人受到此次数据盗窃事件的影响。该律师事务所称受害者人数为143,756人，但委员会指出，实际数字可能更低。

在发现数据泄露后，Rajah & Tann立即采取了行动，包括暂停被盗用的账户并阻止任何进一步的数据传输。

个资保委会表示，该公司还通知了委员会，以及那些可能被盗取了更敏感信息的人士。整个事件的调查和整理工作耗费了公司六位数的资金，以及至少2023个人时。

事件发生后，Rajah & Tann采取了更严格的措施，例如推出改进的多因素认证流程，并对某些账户施加了限制。

协议缺失

在确定罚款金额时，个资保委会最初拟定的罚款额为31.7万新元。

委员会表示，由于Rajah & Tann提供法律服务并持有大量个人数据（包括敏感信息），因此其安全需求级别“更高”，需要确保有必要的安排来履行其数据保护义务。

委员会补充说，Rajah & Tann表示其信息系统部门没有任何协议来应对第三方供应商的警报，这导致网络安全经理自行做出了那些决定。

个资保委会认定，由于未能制定这些协议，该律师事务所在履行数据保护义务方面存在疏忽。委员会本可以对其处以最高为其新加坡年营业额10%的罚款， 即超过1000万新元。

虽然鉴于受影响人数和数据性质，损害程度被认定为严重，但其过失程度被认定为低。

在考虑了几个减免因素后，个资保委会最终确定了31.7万新元的罚款金额。

Rajah & Tann于2月23日接到通知后，在4月9日提出上诉，请求降低罚款金额。

上诉中的一些论点被驳回，包括将损害程度重新归类为中等，以及声称数据的非结构化格式意味着第三方更难对其进行分类和利用。

个资保委会表示：“接受这种说法，将可能导致对非结构化个人数据保护不足的现象常态化。”

“接受这种说法会激励各组织低估与非结构化个人数据相关的风险，从而不再优先考虑采取强有力的安全措施来保护这些数据。”

该公司的部分上诉理由被接受，罚款金额因此降至24.7万新元。个资保委会表示，Rajah & Tann必须在通知发出之日起30天内支付罚款。

委员会补充说，无需采取进一步行动。

Rajah & Tann在周四回应《海峡时报》的询问时表示，承认个资保委会的决定。该公司补充说，自泄露事件发生以来，已持续改进其网络安全程序。

公司也承认其缺乏足够全面的协议来评估和上报来自供应商的警报。该公司补充说，这一漏洞现已弥补。

该公司表示：“我们对此次事件的发生表示遗憾，并从中吸取了重要教训。我们将继续致力于在网络安全、监控、事件响应和治理方面进行持续投资。” 海峡时报