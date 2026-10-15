新加坡金融管理局维持政策不变后，低利率或将拖累新元

但一些分析师仍持看涨态度，认为新加坡金融管理局的坚定立场和新加坡的信誉为该决策提供了支撑

分析师表示，尽管低利率可能带来压力，但新元在其政策区间内仍保持坚挺。 图片来源：CMG

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【新加坡】汇丰银行 (HSBC) 的一位分析师表示，在新加坡金融管理局 (金管局) 出乎市场意料地维持货币政策不变后，新元可能再次被视为区域内的融资货币。

周三（10月14日），新加坡金融管理局 (金管局) 宣布，将维持新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的斜率、宽度和中心点不变，此举出乎市场预期。

其他分析师则对新元更为乐观，马来亚银行 (Maybank) 继续看好其前景，星展银行 (DBS) 则指出美元兑新元汇率保持稳定。

该中央银行表示，当前的政策区间「将允许新元名义有效汇率继续走强，以抑制预期的短期输入性通胀上涨，从而确保2027年通胀压力逐步缓解」。

金管局补充说，其「处于有利位置，能够有效应对任何对中期物价稳定构成的风险，并将继续密切关注经济发展」。

汇丰银行亚洲外汇 (FX) 研究主管 Joey Chew 表示，根据汇丰的模型，新元名义有效汇率下跌了近10个基点，目前较政策区间的中点高出约1.4%。

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她补充说，跌幅不大，可能是因为在政策声明发布前，新元名义有效汇率并未大幅上涨。

Chew 在一份研究报告中表示：「鉴于新加坡金融管理局的下一次会议要到一月下旬才召开，我们猜测市场将重新把新元（SGD）视为区域内的一个潜在融资货币。」

融资货币是指投资者因其利率较低而借入，用以购买其他地区高收益资产的货币。Chew 表示，新元一直面临下行压力，这可能源于其低利率，其名义有效汇率的隐含收益率约为-1.6%。

她补充说，外汇存款的增长有所上升，而新元存款的增长则有所下降。

Chew 仍然认为，新加坡金融管理局希望新元名义有效汇率在政策区间内保持坚挺，并与斜率同步升值。她还指出了该中央银行关于新元名义有效汇率应继续走强的评论。

但她指出，在扣除赎回和到期的长期外汇远期头寸后，新加坡金融管理局的外汇国库近几个月已大幅下降。

她表示，在新加坡金融管理局进行更多非冲销式干预以及美国利率企稳之前，外汇远期点数可能难以回升。金管局一直在卖出美元、买入新元，但同时也在净赎回金管局票据。

美国银行 (BOA) 分析师 Ang Kai Wei 和 Abhay Gupta 也认为，这一意外之举让市场对做空新元名义有效汇率的兴趣得以维持。

他们表示，新元的低波动性及其接近政策区间顶端的位置可能会让投资者保持做空它的兴趣，尽管该交易每年只能赚取约40个基点的息差。

Ang 和 Gupta 表示，新加坡金融管理局的表态听起来对国内物价压力的担忧有所减轻，因此短期内推高本地利率的可能性较小。他们预计，作为一项关键的短期利率基准，新加坡隔夜利率平均值 (SORA) 将维持在1.2%至1.4%左右。

Chew 表示，如果油价在第四季度保持高位、厄尔尼诺现象导致进口食品价格上涨，或者人工智能投资热潮比预期更为持久，新加坡金融管理局可能会在2027年初上调政策区间的斜率。

美国银行的分析师也预计，金管局将在2027年1月进行「经过校准的紧缩」。

新元的韧性

其他人则指出了新元的韧性。由 Saktiandi Supaat 领导的马来亚银行 (Maybank) 外汇研究团队表示：「我们仍然看好新元 (SGD)，因为在一个不确定的世界里，新加坡机构的信誉是一种日益稀缺的商品，而这应能继续增强新元的韧性。」

马来亚银行表示，美元兑新元汇率在决议公布前交投于1.2796，公布后为1.2804，随后微升至1.2810，当时其计算的新元名义有效汇率较中点高出1.55%。

该行分析师预测，该汇率到2026年第四季度将达到1.2650，到2027年第三季度将达到1.2450，并倾向于在美元反弹时卖出。

星展银行高级经济师 Chua Han Teng 和高级外汇策略师 Philip Wee 表示，尽管新加坡金融管理局在4月和7月两次收紧货币政策，且美联储在9月加息，美元兑新元 (USD-SGD) 汇率仍非常稳定地保持在1.26至1.30的区间内。

他们表示，即使在美元指数攀升至18个月高点时，这种稳定性依然保持，这更好地反映了新加坡金融管理局政策的影响。