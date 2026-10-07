新法案通过后 主要数据中心须遵守更严格安全与韧性规定

【新加坡】随着一项新法案的通过和现有法律的修订，支撑新加坡关键数码服务的的大型数据中心，将需要应对从实体和运营持续性到网络安全等一系列风险。

10月7日在国会通过的数字基础设施法案，旨在通过执照制度，确保能源效率和运营韧性，包括实体安全以及从系统配置错误、火灾、洪水和电力中断等情况中恢复的能力。

现有的网络安全法令修正案也将使大多数主要数据中心，须遵守目前对本地关键信息基础设施运营商强制执行的类似网络事件报告要求。

数码发展及新闻部高级政务部长Tan Kiat How在该法案的辩论中发言时表示：“许多不同的数码服务往往依赖于同一个数据中心或云服务提供商。当它中断时，影响不仅限于一项数码服务，而是可能同时影响多项服务，其冲击会迅速波及我们的经济和社会。”该法案获得了所有议员的支持。

根据新法案，本地约70个数据中心中有三分之二超过了特定的收入或电力容量门槛。这些门槛是：过去三年在新加坡用户的年均收入至少为1亿新元，或运营需要至少10兆瓦（MW）的电力容量。

当局没有点名这些公司，但在新加坡运营并符合这一规模的公司包括Amazon Web Services、Microsoft Azure和Google Cloud Platform。

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许多这些主要数据中心也将受到修订后的网络安全法令的管制。

在10月6日和7日长达五小时的新法案辩论中，共有19名国会议员就数据中心的经济价值、其对新加坡竞争力和本地就业的影响，以及针对老旧设施的计划、可持续性、安全性和韧性等课题发言。

巴西立-樟宜集选区的Sharael Taha和碧山-大巴窑集选区的Saktiandi Supaat等议员询问，新规定是否会削弱新加坡的竞争力，并将投资推向区域竞争对手。

官委议员Neo Kok Beng和惹兰勿刹集选区的Shawn Loh询问是否会为升级老旧数据中心提供支持，而义顺集选区的Lee Hui Ying则询问将如何提升新加坡人的技能以满足该行业日益增长的需求。

Tan Kiat How表示，为支持人工智能（AI）应用而激增的计算能力需求，已使数据中心发展在许多国家成为一个备受争议和政治化的问题。

一些国家在数据中心的快速增长给电力、水和土地带来压力后，不得不制定应对措施。2026年，泰国为制定国家标准而冻结了新数据中心项目的审批，而西班牙和澳大利亚则正在为数据中心立法。

同样，新加坡也需要利用其有限的土地、电力和水资源提前规划。

Tan Kiat How说：“我们提前规划……以便在资源和环境限制内，为我们的数码经济和社会以及人工智能雄心创造尽可能多的空间。”

新加坡目前拥有超过1.6吉瓦的现有数据中心容量，分布在约70个数据中心。该数字包括2026年8月授予四家运营商的200兆瓦新增容量。

Tan Kiat How指出，该法案通过明确阐述监管规定，为企业提供了确定性，同时也赋予政府灵活性，可根据情况变化调整详细的安全、韧性和可持续性要求。

该法案将引入两种执照：基础数码基础设施（FDI）执照和数据中心（DC）执照。

运营服务器、存储驱动器和网络硬件等基本计算设备需要10兆瓦电力的资料中心，将需要申请FDI执照。在过去三年中，从新加坡用户获得的年均收入超过1亿新元的云服务提供商也需要申请FDI执照。

FDI执照持有者必须实施流程以确保其服务的实体和网络安全，制定业务连续性和灾难恢复计划以确保基本运营在中断期间能够继续，并向资讯通信媒体发展局（IMDA）通报指定的网络安全事件或服务中断。

具体细节仍在制定中，将在附属法规和业务守则中引入。

如果网络安全事件的报告要求相似，IMDA将是主要联系单位，并将与新加坡网络安全局共享信息。

如果数据中心使用至少3兆瓦的电力来驱动服务器、存储驱动器和网络硬件等基本计算设备，则需要申请DC执照。DC执照持有者需要满足尚待确定的电源使用效率（PUE）要求。

PUE衡量数据中心使用能源的效率，理想值为1。2023年7月授予运营商的数据中心合同，其PUE要求为1.3。2026年8月选定的提案要求为1.25。

Tan Kiat How说：“PUE是一个有用的起点，但它并未涵盖可持续性的所有方面。效率告诉我们一个设施使用资源的情况有多好；我们还必须关注该行业的整体电力和水资源使用情况。”他补充说，未来可能会考虑设备级的能源效率和设施级的水效率。

他承认，对于较老旧的数据中心而言，满足这些要求将更具挑战性。他指出一些运营商可能需要过渡时间，并承诺将与他们合作。

他表示，此外，未能履行其为获得新加坡稀缺容量而作出的经济承诺（如投资、创造就业和研究）的数据中心运营商可能会面临执法行动。这些承诺可以作为其执照的条件。

IMDA将与新加坡经济发展局合作，解决任何据称的失误。

Tan Kiat How表示，这反映了新加坡旨在从其有限的计算能力中实现价值最大化的方针。

Tan Kiat How说：“我们并非试图吸引所有可能的数据中心容量……稀缺的容量不应被简单分配；它应该被用于生产性用途，并兑现所承诺的价值。”

该法案授权IMDA对未能满足网络安全和业务连续性要求的公司，处以最高100万新元或其在新加坡年营业额10%的罚款，以较高者为准。《海峡时报》