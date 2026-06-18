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新加坡金管局将全球最大加密货币交易所之一列入投资者警示名单

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Aqil Hamzah

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Published Thu, Jun 18, 2026 · 08:58 PM
    • 该交易所由常驻新加坡的企业家 Ben Zhou 联合创立，并表示其一直在限制新加坡用户的访问。
    • 该交易所由常驻新加坡的企业家 Ben Zhou 联合创立，并表示其一直在限制新加坡用户的访问。 图片来源：路透社

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    [新加坡] 全球最大的加密货币交易所之一 Bybit 于6月17日被列入新加坡金融管理局（MAS）的投资者警示名单，成为最新一家被列入名单的无牌交易所。

    官方并未说明将其列入名单的原因，但该警示名单旨在提醒公众，名单上的公司未受监管，也未获准在新加坡提供金融服务。

    该加密货币交易所于6月18日在社交平台 X 上发帖称，已知悉被列入名单一事，并正与新加坡金管局沟通以了解其背后的原因。根据其官网信息，该交易所拥有超过8500万用户，日均交易额超过200亿美元（约合258亿新元）。

    该交易所补充说，它不向新加坡用户提供服务，并一直在采取措施限制本地用户的访问，包括屏蔽源自新加坡的IP地址。

    该加密货币交易所由常驻新加坡的企业家 Ben Zhou（又名 Zhou Yuchen）于2018年联合创立，同样被禁止在加拿大、中国、香港和美国等其他地区提供服务。

    马来西亚证券监督委员会也曾于2024年12月对 Bybit 采取执法行动，因其未经注册在马来西亚非法运营数字资产交易所。

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    根据商业记录，Zhou 持有新加坡、瓦努阿图和中国的护照。Bybit 和 Zhou 均于2021年被列入该委员会的投资者警示名单。

    Zhou 当时在 X 的一篇帖子中表示，双方在2026年4月“经过建设性的沟通并符合当地监管要求后”，被从名单中移除。

    该交易所随后被要求停用其在马来西亚的网站、应用程序和任何数字平台。

    它还必须停止向马来西亚客户投放广告，并关闭其专门为当地客户服务的 Telegram 支持群组。

    作为 Bybit 首席执行官的 Zhou，必须确保这些措施得到执行。

    该交易所在英属维尔京群岛注册，最初总部设在新加坡，后于2022年迁至迪拜。

    2025年，该交易所因遭受史上最大规模的加密货币盗窃案而登上国际头条，当时朝鲜黑客于同年2月窃取了价值15亿美元的以太坊。

    Andrew Wong 补充报道

    《海峡时报》

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