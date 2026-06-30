新加坡金融管理局就医生内幕交易Singapore Medical Group股票处以12万新元罚款
Dr Kenneth Chua于2022年曾购入21万股，总额为6万7200新元。
- 针对Dr Kenneth Chua的行动，是商业事务局和新加坡金融管理局 (金管局) 联合调查的结果。 照片：《商业时报》档案
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 于周二（6月30日）宣布，因Dr Kenneth Chua进行Singapore Medical Group Limited (SMGL) 股票的内幕交易，对其处以12万新元的民事罚款。
在违规行为发生时，SMGL在新加坡交易所 (SGX) 上市，而Dr Chua既是该公司的股东，也是其一家子公司聘请的医生。
此案的核心是SMGL于2022年9月13日发布的一则公告，该公告称，公司收到了一项由TLW Success提出的自愿有条件全面收购献议，旨在将公司私有化。
SMGL已于2023年1月除牌。
在该公告发布前，Dr Chua是献议方接洽的少数股东之一。他获悉了SMGL的私有化计划以及扩大公司业务的意向，同时也被要求签署一份支持该献议的不可撤销承诺书。
在掌握这些尚未公开的重大信息期间，Dr Chua于2022年9月6日和7日共购入了21万股SMGL股票，累计价格为6万7200新元。
Dr Chua承认违反了《证券与期货法》中的一项条款，该条款禁止在掌握尚未公开且对价格有重大影响的信息时进行交易。
他已向金管局支付了民事罚款，并未通过法庭诉讼解决。
除了罚款之外，Dr Chua还自愿承诺，在两年内不担任公司董事或参与任何公司的管理。
针对Dr Chua的行动是商业事务局和金管局联合调查的结果。该调查最初由新加坡交易所 (SGX) 转介而展开。
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