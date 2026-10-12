金管局针对金融机构的公共活动推出强化保障措施

金管局将于2027年发布更新后的指导方针。

金管局表示，金融机构的代表必须在一开始就告知消费者，他们有意推销金融产品或服务。 照片来源：ST

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【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周一（10月12日）宣布，针对金融机构的公开招揽活动推出更多保障措施。

此举是因为，包括路演在内的这类活动，允许金融机构及其代表在公共场所接触消费者并推销金融产品和服务，而若操作不当，可能会引发“担忧”。

该局表示，此类不当行为包括消费者受到未经请求或“持续不断的招揽”等情况。

根据强化的保障措施，金融机构应仅在商业场所的指定区域内进行公开招揽活动，并委任“具备适当资格的人员”来监督其代表在此类活动中的行为。

代表必须在一开始就明确告知消费者其推销金融产品或服务的意图，并在获得消费者同意后方可继续接触。

街头兜售和上门招揽等行为也将继续被禁止。

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这些强化的保障措施，是继该局就加强该领域行为标准的提案进行一次公开咨询后推出的。

新加坡金融管理局助理局长（资本市场）Lim Tuang Lee 表示，消费者在被接洽了解金融产品和服务时，不应感到“有压力或措手不及”。

他补充道，强化的保障措施有助于确保消费者得到“公平和专业的”对待，同时也允许金融机构继续通过适当的渠道与消费者接触。

金管局将于2027年发布更新后的指导方针，之后金融机构将有九个月的过渡期来落实这些强化的保障措施。