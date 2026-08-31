新加坡金融管理局将投资2.2亿新元用于金融科技创新，重点支持前沿科技与人才发展

该笔资金将用于为期三年的第四期“金融领域科技与创新计划”

副总理 Gan Kim Yong 表示，金融科技“是一个新兴产业，随着人工智能和前沿技术的出现，它也在迅速发展”。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡将在未来三年投资2.2亿新元，用于推动金融科技生态系统的发展，这是“金融领域科技与创新计划”（FSTI）的下一期拨款。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周一（8月31日）表示，该计划的第四期将通过六个方向实施，涵盖机构创新、人工智能应用、基础设施与平台以及人才发展。

“随着人工智能和其他前沿技术的兴起，我们希望抓住新的增长机遇，”副总理 Gan Kim Yong 说道。他同时也是贸易及工业部长和新加坡金融管理局 (金管局) 主席。

每一期计划都有不同的优先事项；FSTI 4.0 的主要目标是：

巩固和洗牙在新加坡的创新活动；

加速和应用金融科技，重点关注前沿技术；

发展技术基础设施；以及

支持人才发展。

在人才培养方面，该计划将在未来三年支持至少1000个金融科技实习机会。新加坡金融管理局 (金管局) 将共同资助实习津贴，并开设一个新的专用实习门户网站。

Gan 说：“对我们来说，持续投资于我们的人才，持续建立人才梯队，始终至关重要。这在金融科技行业尤为关键，因为这是一个新兴产业，随着人工智能和前沿技术的出现，它也在迅速发展。”

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金融科技公司 Acme Technology 的创始人兼首席执行官 Lye Junxu 指出，这一人才培养方向之所以突出，是因为它在人们刚进入该行业时就为其提供资金，而这“最不起眼，但却能产生最长远的复利效应”。

他曾与学生一起开展过项目，并表示制约因素从来都不是意愿。

他说：“问题在于，小公司需要承担培训一个尚无生产力的新人的全部成本。”

新加坡金融科技协会（SFA）主席 Holly Fang 表示，该协会的研究一直显示，在人工智能、数据、网络安全和云技术能力方面存在人才短缺。

她说：“与此同时，我们还需要为新加坡的年轻人进入金融科技行业创造更清晰的切入点。”

在机构项目方面，新加坡金融管理局 (金管局) 将支持总部位于新加坡的金融机构和金融科技公司开发和部署创新解决方案，重点关注人工智能、分布式技术和量子技术等前沿技术。

基础设施与平台方向旨在支持全行业的基础设施和平台，以提高金融业的效率、生产力和创新能力。

“人工智能探路者”（AI Pathfinder）方向支持对已具备市场推广条件的、并已在 PathFin.ai 网站上列出的人工智能金融科技解决方案进行洗牙和应用。PathFin.ai 是由新加坡金融管理局 (金管局) 牵头的一项旨在支持金融业采用人工智能的倡议。

SFA 的 Fang 表示，这个方向尤为重要，因为现在的问题不再是金融机构是否应该试验人工智能，而是如何负责任地、大规模地部署经过验证的解决方案。

人工智能初创公司 Akro 的联合创始人兼首席执行官 Marcus Quek 指出，许多金融机构已经尝试过生成式人工智能。

他说：“但是，从试点转向生产仍然很困难，因为涉及到数据隐私、准确性、治理、与现有系统的集成以及验证输出能力等方面的要求。”

该央行还通过全球金融科技加速器（GFH）的“升级补助金”（Scale-up Grant）增强了“金融科技奖”方向，该补助金将帮助符合条件的决赛入围者吸引私人投资并洗牙其业务。

支持金融业

与实施期限为2023年至2026年的 FSTI 3.0 相比，最新一期计划保留了“卓越中心”方向，而环境、社会和治理（ESG）金融科技不再是一个独立的方向。

Fang 表示，帮助可信的金融科技解决方案获得其首次有意义的机构部署，可能是值得的。

她说：“在我们与新加坡的创始人和建设者的对话中，经常讨论的一个领域是我们如何才能继续发展创新的商业需求端。”

中小企业融资平台 Funding Societies 的联合创始人兼集团首席执行官 Kelvin Teo 表示，新加坡金融管理局 (金管局) 还应关注为金融科技企业和中小型企业（SME）提供融资的问题。

这包括改善中小企业和金融科技贷款机构以合理成本获得债务融资的渠道、为成长阶段的通用技术公司提供股权融资，以及开放金融。

FSTI 计划于2015年启动，旨在支持新加坡金融领域的创新之旅。

自那以来，新加坡金融管理局 (金管局) 已支持超过350个金融科技项目，协助开设了30多个卓越中心，而全球金融科技加速器（GFH）的决赛入围者已筹集了超过38亿新元的资金。

该计划推出的背景是新加坡金融科技行业的不断壮大，现有超过1800家公司，雇佣了近1万名员工，从事技术、数据、人工智能、合规、网络安全和商业等职位。新加坡的金融科技投资在2025年达到29亿新元。

Gan 说：“金融行业不是一场零和游戏；我认为，随着我们变得更好，香港和其他金融中心也会变得更好。”

“而当他们变得更好时，我们要确保我们能变得更出色。”