多数人预计1月份的评估将维持不变，但对于后续是收紧还是放宽政策，各方看法不一

新加坡的核心通胀（不包括住宿和私人交通）从9月份的2%放缓至10月份的1.5%，为五个月来的最低水平。 照片：商业时报档案

[新加坡] 经济学家预计，尽管当局预警核心通胀将在2027年第一季度回升，新加坡金融管理局 (金管局) 在1月份的评估中仍将维持货币政策不变。

新加坡统计局周一（11月23日）公布的数据显示，不包括住宿和私人交通的核心通胀已从9月份的2%放缓至10月份的1.5%，创下五个月来的新低。这一前景正是在此背景下提出的。

从环比来看，核心价格保持不变。

整体通胀从9月份的2.2%降至1.9%。环比则下降了0.3%。

金管局与贸易与工业部 (贸工部) 在一份联合声明中表示，核心通胀放缓是由于服务业以及电力和燃气通胀下降所致。

他们补充说，私人交通成本增长放缓也拉低了整体通胀。

金管局和贸工部表示，核心通胀预计将在2027年第一季度回升，然后从年中开始更明显地放缓。

尽管如此，他们维持了全年预测，预计2026年核心通胀平均为1.5%至2%，2027年为1.5%至2.5%；而整体通胀则分别为2%左右和1.5%至2.5%。

金管局将如何行动？

多数经济学家预计金管局将在1月维持货币政策设定不变，但对于2027年晚些时候的会议是否会进一步收紧或放宽政策，市场看法存在分歧。 华侨银行首席经济学家兼集团研究主管 Selena Ling 表示，10月份较低的通胀数据巩固了金管局在10月份维持政策不变的决定，并可能为2027年1月份再次维持现状的评估铺平道路。 星展银行经济学家 Chua Han Teng 表示，鉴于上行风险的存在，金管局并未排除再次进行校准收紧的可能性。

然而，他认为核心通胀正接近第一季度的周期性峰值，这表明在今年两次收紧政策后，除非发生重大的外部价格冲击，否则仍有保持耐心的空间。 马来亚银行经济学家 Chua Hak Bin 和 Brian Lee 表示，鉴于增长放缓和通胀受控，进一步收紧政策的门槛很高。他们预计，金管局在2026年和2027年将维持新元名义有效汇率 (S$NEER) 目前的升值步伐。 兴业银行经济学家 Barnabas Gan 和 Laalitha Raveenthar 认为，2027年上半年有适度收紧25个基点的空间，这将使新元名义有效汇率的升值斜率从1.25%提高到1.5%。

然而，他们表示，由于价格压力缓解降低了紧迫性，风险的平衡更倾向于维持政策不变。 大华银行经济学家 Jester Koh 也预计升值斜率将保持不变，但他认为，如果与人工智能相关的利好因素放缓幅度超出预期，2027年下半年仍有放宽政策的空间。

他指出了一个风险情景：股市大幅回调损害家庭财富和需求，而劳动力市场的疲软则会加剧这一状况。

通胀前景

金管局和贸工部表示，输入性成本压力预计在短期内将保持坚挺。能源价格近期虽有回落，但与一年前相比仍不稳定且处于高位。同时，由于投入成本上涨和恶劣天气，全球和区域食品价格可能会上涨。

大华银行的 Koh 表示，核心通胀可能在2027年第一季度见顶，这反映了从12月26日起巴士和地铁车资上涨7%以及受管制的电价可能反弹的情况。

大华银行估计，在第四季度下调10.4%之后，电价可能环比上涨5.3%。该行预计2027年核心通胀将从2026年的1.7%升至2%。

星展银行的 Chua 表示，鉴于全球能源成本的波动性，10月份电力和燃气通胀从9月份的8.7%骤降至1%可能只是暂时的。

与此同时，兴业银行分析师 Gan 和 Raveenthar 预计，核心通胀和整体通胀在2027年第一季度都将升至2%。

马来亚银行的 Chua 博士和 Lee 提醒说，10月份较低的数据可能并不标志着持续的下降趋势。他们指出，医疗保健费用因11月12日结束的烟霾津贴而受到压抑，而10月至12月中旬油价上涨可能会推高第一季度的电价。

华侨银行预计2027年整体通胀和核心通胀将分别在1.8%和1.9%左右。

前景风险

金管局和贸工部表示，随着暂时性供应中断的影响消退，输入性通胀应会在2027年有所缓解。国内价格压力可能保持温和，因为在生产率提高的背景下，服务业单位劳动力成本保持受控，而政府加强对医疗保健和教育的津贴应会抑制服务业通胀。

当局表示，风险仍偏向上行。全球能源或食品价格急剧且持续的飙升可能导致进口成本超出预期；而如果与人工智能相关的繁荣带来的溢出效应扩大，单位劳动力成本加速上涨，国内通胀可能保持高位。

下行风险方面，高于预期的全球利率或人工智能相关投资的回落可能会对增长和通胀构成压力。此外，如果中东的生产和运输恢复速度快于预期，能源价格也可能更快下跌。

关键CPI类别

由于机票、健康保险和医疗保健服务价格涨幅收窄，服务业通胀从1.7%放缓至10月份的1.1%。

由于第四季度实施了较低的管制定价后电价涨幅放缓，电力和燃气通胀从8.7%降至1%。

由于汽车价格涨幅更为平缓，私人交通通胀从7.1%下滑至6.7%。

由于非熟食价格涨幅放缓，食品通胀从2.4%微降至2.3%。

由于家具价格上涨以及家用电器价格跌幅放缓，零售及其他商品通胀从1.2%回升至1.6%。

由于住房租金涨幅与9月份相似，住宿通胀保持在0.9%不变。

今年前10个月，核心通胀平均为1.6%，整体通胀平均为1.9%。