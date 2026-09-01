新加坡金融管理局 (金管局) 就稳定币价值和用户保护监管提案征求意见

相关方可在10月16日前提交反馈意见

金管局的《支付服务法》为新加坡的稳定币制定了监管框架。 照片：BT档案照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 正就拟议的立法修正案征求意见。该修正案将明确哪些稳定币发行方可受其监管，以及发行方为保护用户和维持代币价值稳定所必须满足的保障措施。

金管局于周二（9月1日）发布了一份咨询文件，内容涉及对《支付服务法》的拟议立法修正。该法案为新加坡的稳定币设定了监管框架。

该立法被称为“金管局单币种稳定币框架”，规定只有获得监管机构许可的发行方，才能将其发行的稳定币称为“受金管局监管的稳定币”。

这将有助于用户区分受到良好监管的稳定币，与其他自称为“稳定币”但实际上并未受到金管局相关价值稳定监管的加密货币。

未受金管局监管的稳定币将被视为数字支付代币 (DPT)，并须遵守适用于此类资产的相同消费者保护措施。

数字支付代币 (DPT) 是经加密保护的数字价值代表，被用作或意图用作交易媒介。

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拟议的修正案包括对发行方的多项要求，例如确保其稳定币能够保值、维持充足的资本、允许用户按面值赎回代币，以及向用户提供相关的信息披露。

此外，金管局也正在就稳定币监管其他领域的政策立场征求意见，并考虑了全球最新发展和最佳实践。

这些领域包括稳定币的跨司法管辖区发行、对外国发行稳定币的认可、为维护金融稳定而设的额外要求，以及更多的消费者保护措施。

完整的咨询文件可在金管局的网站上查阅，相关方可在10月16日前提交反馈意见。