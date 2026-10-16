马自达在新加坡开设电动车专属展厅
该展厅位于 Kung Chong 路 1 号，是该日本品牌电动化举措的一部分
- 马自达电动车工作坊（Mazda EV Studio）内展示的6e轿车。该展厅位于亚历山大/龙溪汽车城附近，占地322平方米，可展示五辆汽车。 照片：MAZDA SINGAPORE
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】日本主流汽车品牌马自达（Mazda）及其新加坡授权经销商 Eurokars Group 于周五（10月16日）启用了一间电动车专属展厅。这是日本品牌在新加坡设立的首个此类展厅。 新加坡马自达董事经理 Jason Lim 表示：“我们希望通过马自达电动车工作坊（Mazda EV Studio），向客户表明本品牌对电动化是认真的，并且未来将能够提供从纯电动到混合动力的各类型号。” 该展厅位于 Kung Chong 路 1 号，靠近亚历山大/龙溪汽车城，占地322平方米，可展示五辆汽车。 目前展出的车型包括已在新加坡销售的马自达 6e 轿车，以及预计在未来几个月内正式开售的 CX-6e 运动型多功能车。 除了作为展厅，该空间也旨在让客户更深入地了解马自达的电动车、其电动化举措及相关技术。 与全球其他日本主流品牌一样，在开放市场以及像新加坡这样提供电动车回扣的地区，马自达的市场份额正被专注于电动车的中国品牌所占据。 但马自达已开始向新加坡和其他市场引入电动车型。2023年，它在新加坡推出了 MX-30 电动车，但因续航里程有限且价格高昂，销量不佳。 今年早些时候，马自达在新加坡推出了 6e 车型，这是与中国汽车制造商长安（Changan）以合伙业务形式共同打造的型号，至今已注册了54辆。预计马自达将在2029年推出其完全自主研发的电动车。 该品牌也正在精简其在新加坡的业务，已于9月14日关闭了位于新加坡东部 Ubi Close 5号的陈列室和服务中心。目前，它在 Leng Kee 路 23 号和 Tanjong Penjuru 27A 号设有两个服务中心。
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