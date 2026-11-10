内政部副常任秘书 Chan Tsan 将接替 Ng Lang 出任陆交局局长

Chan 已在内政部任职26年

Chan 将于2027年5月1日卸下其在内政部和内政团队科技局的职务，接替 Ng Lang 出任陆交局局长。 照片：ST

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[新加坡] 内政部 (MHA) 副常任秘书 (发展) Chan Tsan 将于2027年5月1日出任陆路交通管理局 (陆交局) 局长。

内政部和交通部周二 (11月10日) 表示，目前兼任内政团队科技局 (HTX) 局长的 Chan 将于2027年1月1日出任陆交局候任局长，并于同年5月正式上任。

Chan 将于2027年2月1日卸下他在内政部和内政团队科技局的职务，接替现年61岁的现任陆交局局长 Ng Lang。

Chan 在内政部拥有26年的工作经验，曾担任多个职位，包括科技署长和集团才艺拓展总管。他于2019年创立了内政团队科技局，并领导了内政团队科技生态系统的转型。

他还通过在2024年发起“内政团队 x 人工智能”运动，扩展了公共安全科技的应用。

Chan 通过多项举措加强了研究与创新，包括在2024年成立 First（战略转型法证创新研究）实验室以打击合成毒品和新兴犯罪，部署了全球首个用于搜救的半机械蟑螂，并于2026年建立了内政团队人形机器人中心。

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Ng Lang 于2020年出任陆路交通管理局局长。 照片：陆路交通管理局

Ng Lang 于2020年9月1日被任命为陆交局局长，此前曾担任裕廊集团 (JTC Corporation)、市区重建局和国家公园局的总裁。

在其任期内，他根据陆交局的陆路交通发展总蓝图领导了重大的基础设施项目，同时应对了冠病疫情和地缘政治紧张局势带来的干扰。这些项目包括汤申—东海岸线第四和第五阶段的通车，以及滨海市区线第三阶段延长线和休谟地铁站的启用等。

他还与公共交通业者合作，加强铁路的可靠性和维修实践。此外，他也负责监督新加坡脚踏车道网络的扩展，同时推动向包括电动巴士在内的更清洁车辆转型，并建立全国性的电动车充电基础设施。

此外，Ng 还启动了新型出行解决方案的整合，例如在榜鹅引入自动驾驶公共接驳车，并协助国家陆路交通生态系统做好定位，以满足长期需求。

现任副警察总监 (行动) Moh Tser Loong 将于2026年12月1日被任命为内政部候任副常任秘书 (发展) 兼内政团队科技局候任局长，并于2027年2月1日正式出任内政部副常任秘书 (发展) 兼内政团队科技局局长。