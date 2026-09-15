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更多中小企业通过星展银行与企发局计划成功构建可持续发展能力

该计划提供培训、碳评估以及战略制定与实施服务

Koh Kim Xuan

Published Tue, Sep 15, 2026 · 06:33 PM
    • 贸工部高级政务部长Low Yen Ling表示：「对许多企业而言，问题不再是可持续发展是否重要，而是如何将其转化为实际的商业行动。」
    • 贸工部高级政务部长Low Yen Ling表示：「对许多企业而言，问题不再是可持续发展是否重要，而是如何将其转化为实际的商业行动。」 图片来源：星展银行

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】共有50家来自超过10个行业的中小企业（SME）完成了星展银行（DBS）的“ESG Ready”计划，这意味着它们已成功在业务中制定并采纳了可持续发展战略。 

    这些公司参与了一项为期12个月的计划，通过培训、碳评估和战略制定来构建其可持续发展能力。该计划是星展银行与新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）的一项合伙业务，于2024年4月启动。

    这些公司还得以实施其制定的脱碳解决方案，获得星展银行的可持续融资配套，并取得行业认可的认证。 

    参与企业来自餐饮、酒店和制造业产业群等多个行业。

    贸工部高级政务部长Low Yen Ling在周二（9月15日）举行的年度“星展银行可持续发展日”活动上宣布了这批毕业企业，她表示：「对许多企业而言，问题不再是可持续发展是否重要，而是如何将其转化为实际的商业行动。」

    她补充道：「企业无需独自应对这一转型。企业可以从政府、行业伙伴和解决方案提供商那里获得帮助，以建立自身能力、为绿色项目融资并采纳节能解决方案。」

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    星展银行企业及中小企业银行部主管Chen Ze Ling表示，自该计划启动以来，已有超过160家企业加入，这反映出企业「日益坚定的承诺」，即致力于将可持续发展的雄心转化为有意义的行动。

    毕业生之一是本地清洁产品制造商Freshening Industries，该公司是Zappy湿巾品牌的生产商。

    通过星展银行的“ESG Ready”计划，该公司实施了多项举措，例如使用太阳能板、实现车队电气化和加强自动化，从而减少了排放和能源消耗。

    另一家毕业企业是酒店与房地产开发公司豪门集团（Amara Holdings）。该公司已制定并正在其酒店和房地产投资组合中推进脱碳举措。 

    预计在未来15年内，该公司的业务将减少近2万吨的碳排放，同时提升其资产的长期表现和韧性。

    包括今年的毕业生在内，自该计划启动以来，共有73家企业完成。星展银行预计，到2026年底，这一数字将增至100家。 

    今年的“星展银行可持续发展日”主题为“从雄心到行动”，重点探讨了各行各业的公司如何利用可持续发展来降低成本、改善运营并增强长期韧性。 

    Low援引星展银行的《2026年商业脉动调查》指出，“方向是积极的”。该调查显示，在730家受访公司中，有49%认为自己已为可持续发展做好准备，表明企业正在其可持续发展道路上取得进展。 

    然而，鉴于有四分之一的企业表示仍未做好准备，因此有必要提供更多援助。

    Low说：「现在的重点是帮助他们采取能强化业务的实际步骤。政府将继续与星展银行及其他合作伙伴共同努力，确保所提供的支持是务实且易于获得的，特别是对中小企业而言。」

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