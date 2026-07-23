Motorway集团老板Michael Lim被控逃漏消费税和商品及服务税
控状指其少缴约1.5万新元的商品及服务税和消费税；他将面临最高约30万新元的罚款。
- Michael Lim于1992年创立了Motorway，该公司现已发展成为一家多元化的汽车集团。 照片：商业时报资料图
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Motorway集团的创始人兼所有者LIM Ah Poh，因涉嫌少缴约1.5万新元的商品及服务税（GST）与消费税而面临控状。
这位61岁的被告通常被称为Michael Lim，他面临一项欺诈性逃漏消费税的控状和另一项逃漏商品及服务税的控状，合计罚款最高可达约30万新元。
这两项控状均与2023年11月24日的一辆Toyota Alphard多功能车有关。
Lim被指控与Hiroshi Matsumoto和Chua Lai Fang二人共谋，通过低报该车辆的进口价值来逃税。
因此，该车辆支付的消费税为10,743.60新元，而实际应缴金额为20,591.90新元，逃漏的消费税达9,848.30新元。
其支付的商品及服务税为5,156.93新元，而实际应缴税额为9,884.11新元，少缴了4,727.18新元。
这些行为触犯了1960年《关税法》（Customs Act）第128D节和第140节的规定。
根据逃税金额，Lim因逃漏消费税将面临5,000新元至196,966新元不等的罚款，因逃漏商品及服务税将面临5,000新元至94,543.60新元不等的罚款。
法庭已于7月16日举行聆讯，案件定于8月27日再度过堂。Lim目前获准以3万新元的保释金保释。
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他于1992年创立了Motorway。该集团目前旗下拥有多家子公司，包括Motorway Trading、Motorway SsangYong、Motorway Credit和Lion City Rentals，业务遍及汽车领域的多个方面。
该集团是SsangYong的授权分销商，同时也是比亚迪（BYD）和Koenigsegg的经销商。
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