新加坡海事及港务管理局主席Loh Khum Yean将于11月1日起加入新加坡金融管理局董事会
任期至2029年5月31日
- Loh曾任总理公署（公共服务部）、律政部、贸易与工业部以及人力部的常任秘书。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 已委任新加坡海事及港务管理局主席Loh Khum Yean加入其董事会。
该任命将于11月1日生效，任期至2029年5月31日。
在2023年10月1日从行政服务部门退休前，Loh曾任总理公署（公共服务部）、律政部、贸易与工业部以及人力部的常任秘书。
Loh也曾在2019年4月至2023年9月期间担任公共服务学院主席，并曾在陆路交通管理局、科技研究局、保健促进局、国家图书馆管理局和国家公园局的董事会任职。
新加坡金融管理局主席Gan Kim Yong表示：“Loh对经济、法律和人力政策有着深刻的理解，加上他在多个公共部门机构的丰富经验，将为金管局董事会带来宝贵的见解。”Gan也是新加坡副总理兼能源、贸易与工业部长（主管贸易）。
Loh曾于2002年荣获公共行政功绩奖章（银），并于2011年荣获公共行政功绩奖章（金）。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
High Court rules against Julius Baer’s Singapore trust arm in US$50 million family trust dispute
MSCI proposes standalone status for Indonesia; Jakarta stocks plunge 8%
Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing
No chicken feed: How Malayan Flour Mills built an empire from flour to fowl