新加坡海事及港务管理局主席Loh Khum Yean将于11月1日起加入新加坡金融管理局董事会

任期至2029年5月31日

Loh曾任总理公署（公共服务部）、律政部、贸易与工业部以及人力部的常任秘书。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 已委任新加坡海事及港务管理局主席Loh Khum Yean加入其董事会。

该任命将于11月1日生效，任期至2029年5月31日。

在2023年10月1日从行政服务部门退休前，Loh曾任总理公署（公共服务部）、律政部、贸易与工业部以及人力部的常任秘书。

Loh也曾在2019年4月至2023年9月期间担任公共服务学院主席，并曾在陆路交通管理局、科技研究局、保健促进局、国家图书馆管理局和国家公园局的董事会任职。

新加坡金融管理局主席Gan Kim Yong表示：“Loh对经济、法律和人力政策有着深刻的理解，加上他在多个公共部门机构的丰富经验，将为金管局董事会带来宝贵的见解。”Gan也是新加坡副总理兼能源、贸易与工业部长（主管贸易）。

Loh曾于2002年荣获公共行政功绩奖章（银），并于2011年荣获公共行政功绩奖章（金）。