2026年国庆群众大会：育儿事假薪金补贴上限对高收入父母而言仍有缺口

政府提高补贴金额虽能减轻成本负担，但需员工现场办公的行业指出这会加剧人手紧张问题。

【新加坡】企业表示，政府为法定育儿相关假期成本向雇主提供补贴的举措将缓解其财务压力，但设定的补贴上限对于薪酬较高的专业员工而言可能仍显不足。

此外，接受《商业时报》采访的企业和商会领袖表示，随着育儿事假天数的增加，人力压力可能会加剧，公司需要设法填补休假员工的岗位空缺——尤其是在无法远程办公的行业。

总理Lawrence Wong于周日（8月23日）在国庆群众大会上宣布，法定育儿事假将增加至最多12天，具体天数与员工的子女人数挂钩。

目前，如果最小的孩子年龄在六岁及以下，在职父母可享有六天育儿事假；如果最小的孩子年龄在七至十二岁之间，则可享有两天育儿事假。

政府还将全额承担所有法定育儿相关假期的费用（有补贴上限），取代了当前由雇主承担部分成本的共同分摊模式。

这意味着，雇主申请育儿事假可获得的补贴为每日最高500新元，或每年最高1500新元。对于大多数其他类型的育儿相关假期，包括产假、陪产假和领养假，每四周的补贴上限为1万新元，不过某些假期的累计上限有所不同。

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补贴上限

企业普遍欢迎政府提高补贴额度，认为这能有效降低劳动力成本。但行业领袖指出，对于薪资超过补贴门槛的专业职位，这一上限可能仍然不足。

新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 总裁Hao Shuo表示，这对资源可能有限的中小型企业尤其有帮助。

企业普遍欢迎政府提高补贴额度，认为这能有效降低劳动力成本。但行业领袖指出，对于薪资超过补贴门槛的专业职位，这一上限可能仍然不足。

新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 总裁Hao Shuo表示，这对资源可能有限的中小型企业尤其有帮助。

Mummys Market的创始人兼首席执行官William Chin对此表示赞同，他表示，这项补贴将显著降低其业务的直接成本，尤其是在产假等较长假期方面。

中小企业协会 (Association of Small & Medium Enterprises, Asme) 会长Ang Yuit表示，对大多数中小企业而言，补贴上限覆盖了其大部分员工。他说：“没有多少中小企业支付那么高的薪水。”

批发贸易商Sustainable Familie Trading的首席执行官Benson Chian表示，政府的补贴让他有信心聘请短期或兼职员工来填补人力缺口，因为这部分成本现在有了着落。

但对于专业或高薪职位而言，这种保障的作用就小一些。

新加坡制造业联合会 (Singapore Manufacturing Federation) 会长Lennon Tan指出，虽然每日500新元的育儿事假补贴率足以覆盖大多数普通员工的工资，但无法覆盖日薪超过该上限的高薪、专业和技术型员工。

他补充说，随着员工休长假，公司需要聘请兼职或临时人员，成本可能会进一步增加：“招聘短期人才或临时替代人员，特别是对于专业的轮班工作，会产生高于标准工资的额外成本。”

不过，中小企业协会的Ang表示，从更广泛的层面来看，高薪员工的考核通常基于其产出，而非工作时长或天数，这使得补贴差额在实践中对大多数其他雇主来说负担较小。

人力需求依然存在

企业表示，尽管成本压力有所缓解，但一个持续的挑战依然存在——即当在职父母休假时，如何做出必要的人力安排。

新加坡制造业联合会 (SMF) 的Tan表示，对于制造业产业群等以轮班制岗位为主的行业来说，这是一个特殊的挑战。工厂依靠精简的团队、严格的轮班时间表和连续的生产线运作，增加育儿事假可能会带来实际的人员配备压力。

同样，活动管理和影音内容制作公司Adrenalin Group的集团董事经理Jeremy Tan指出，例如项目管理和技术岗位的员工，在活动现场直播时必须在场。

为了填补因育儿相关假期造成的空缺而招聘新员工，并非总是可行。

Tan指出，育儿事假通常分散在一年之中。与此同时，其他假期如16周的产假，可以分拆成较短时段休完，这使得为填补空缺而招聘变得不可行。

他补充说，工作的项目制性质也使其难以围绕假期时间表进行调整。

随着劳动力迅速老龄化，批发贸易商Chian也呼吁政府考虑将看护者事假扩展至祖父母，因为他们通常深度参与正式的托儿安排。

影响可控

新加坡全国雇主联合会的Hao表示，总体而言，增加假期天数的影响对大多数雇主来说应该是可控的——除非一家企业在最可能使用这些假期的年龄段中，员工比例过高。

中小企业协会的Ang指出，有较大子女的员工，其休假模式更具可预测性，这让企业有更多空间来规划他们缺勤时的安排。

然而，对于有年幼子女的员工，假期往往“更具随机性”，通常由疾病等意外问题引发。如果没有这项新的假期权利，这些父母本可能会选择无薪休假等方式。

为了帮助雇主应对人力挑战，新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation) 主席Mark Lee表示，商会可以发挥有益的作用，包括整合对共享人力解决方案的需求，这些方案是单个中小企业可能无法独立维持的。

行业机构还可以通过数字化支持企业，“以便这些措施的益处能惠及父母和企业双方”。

Adrenalin的Tan说，虽然政府承担成本的举措“方向是正确的”，并且承认了工作生活的现实，但雇主必须解决运营层面的实际问题。

“关键在于如何确保技能知识的转移，这样就不会只有一个人懂得如何完成这项工作，”他强调了交叉培训的重要性。