因烟霾问题 环境局向丰益国际、金光集团等10家新加坡公司发出通知

环境局要求这些公司提供其在印尼的土地特许权、公司关联以及防火和灭火措施等信息

国家环境局（环境局）已向10家在新加坡注册的公司发出通知，要求它们提供其运营情况及与影响新加坡的烟霾之间潜在关联的信息。 照片来源：路透社

【新加坡】国家环境局 (环境局) 已向包括丰益国际 (Wilmar International) 和金光集团 (Asia Pulp & Paper, 简称APP) 在内的10家新加坡注册公司发出通知，要求它们提供其运营情况以及与影响新加坡的烟霾之间潜在关联的信息。

环境局在周五（10月23日）晚间发表声明称，这些通知是根据《跨境烟霾污染法》(Transboundary Haze Pollution Act, 简称THPA) 第10节向棕榈油和林业领域的公司发出的。

这些公司或是在印度尼西亚拥有土地特许权，或其关联公司拥有此类特许权。

环境局要求这些公司提供文件和信息，说明它们与在新加坡和印度尼西亚的关联公司的关系、其土地特许权的地理位置，以及在旱季为预防或扑灭林火所采取的措施。

这10家公司是：

Asia Pulp & Paper Company;

Asia Pulp & Paper Company (China);

Bumitama Agri;

Golden Agri International;

First Resources;

Indofood Agri Resources;

Kencana Agri;

TSH Global Plantation;

TSH Oversea; and

Wilmar International.

政府正加大力度，以查明并追究可能导致新加坡烟霾的公司的责任，此次发出的通知正是这些举措的一部分。

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在周五的另一份公告中，新加坡律政部表示，政府已委任 Davinder Singh Chambers 律师事务所作为其顾问，负责协调对可能与烟霾有关联的公司的跨境质询和调查工作。

政府还将成立一个由律师事务所、审计公司和调查公司组成的专家小组，以审查当局所认定公司的运营、公司关系和供应链。

环境局在其声明中表示，还根据THPA第9节，就苏门答腊和加里曼丹的火灾问题，向10家印度尼西亚公司发出了预防措施通知。

其中七家公司因苏门答腊的火灾于10月16日接到通知，另外三家公司则因加里曼丹的火灾于10月19日接到通知。

这些公司是：

Bumi Andalas Permai;

Bumi Mekar Hijau;

SBA Wood Industries;

Paramitra Mulia Langgeng;

Sumatera Alam Anugerah;

Hutan Lestari Raya;

Bangkanesia;

Buana Megatama Jaya;

Mananjung Hayak; and

Baratama Putra Perkasa.

这些通知要求相关公司派遣消防人员，在其拥有或占用的土地上扑灭林火或防止火势蔓延；停止或避免任何烧芭活动；并向环境局提交灭火、防火或防止林火复燃的计划。

环境局也要求这些公司提供文件和信息，说明其特许权范围内的火灾情况、已采取的灭火措施，以及它们与在印度尼西亚和新加坡的关联公司的关系。

该局表示，将继续致力于根据THPA，查明并追究那些对新加坡造成或导致跨境烟霾污染的本地及外国公司的责任。