SMRT启用新人工智能指挥中心 旨在提升巴士服务的安全性、可靠性和速度

所有巴士服务运营现将由位于友迪（Yew Tee）附近Gali Batu巴士车厂的移动指挥与控制中心统一管理

iDepot工具使用配备红外传感器的自主监控机器人在Gali Batu巴士车厂进行巡逻。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 一个耗资600万新元、功能类似巴士空中交通控制塔的新指挥中心，将实时监控SMRT的车队，帮助提升服务的安全性、可靠性和效率。

SMRT主席Seah Moon Ming表示，指挥中心的车队经理将密切关注巴士聚集等问题，并在巴士司机疲劳时发出疲劳警报。

他补充说，该中心还将帮助运营商在发生地铁故障或交通拥堵等事件时，做出更快速的响应。

公共交通业者SMRT旗下的所有巴士服务运营，现将由位于友迪（Yew Tee）附近Gali Batu巴士车厂的移动指挥与控制中心统一管理。

该中心也被称为智能运营控制中心，整合了过去由SMRT兀兰（Woodlands）和顺礼（Soon Lee）车厂处理的车队运营工作。

该中心于8月28日由交通部长Jeffrey Siow揭幕，它将车队部署、实时巴士动态、车辆健康状况、电动巴士充电、道路交通以及安全驾驶警报等所有信息整合到同一个界面中。

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这些信息使车队经理能够及早发现安全和运营风险，并在乘客受到影响前及时介入。

该中心自6月起投入运作，由近50名职员组成的团队负责管理超过1200辆巴士，涵盖约75条巴士线路。

任何时候都约有20名职员——也称为服务控制员——在值班，每人监控约60辆巴士，专注于车队部署、巴士调度和召回，以及事故响应。

过去，服务控制员需要监控多个系统，包括闭路电视画面和巴士位置，同时还要依赖一线巴士司机提供的信息更新。

现在，人工智能会标记出司机疲劳、不安全驾驶和巴士聚集等潜在问题。这意味着服务控制员可以专注于评估情况、协调响应并为一线巴士司机提供支持。

每个警报都与预设的基准相关联，以指导控制员何时介入以及应采取何种行动。

Seah说：“这是一个转变：从监控一切，到知道该看哪里，以及何时采取行动。”

他补充说，单靠安装技术本身并不能改变运营。例如，疲劳监测系统可以为疲劳的巴士司机发出警报，但“如果无人响应，这个警报就只是一个声音而已”。

“巴士4.0”计划弥合了这个缺口。“现在，警报会直接发送到我们的控制中心，服务控制员便可以在适当的时机介入。”

“巴士4.0”是SMRT在新加坡巴士运营的一项数字化转型计划。

SMRT巴士董事经理Tan Peng Kuan表示，新系统标志着一个转变，即从问题发生后被动响应，转变为更早地识别风险。

他说：“‘巴士4.0’帮助我们的员工看得更多、做出更好的决策并行动得更快。

“就像飞行员有空中交通控制塔为他们引航一样，我们的巴士司机现在有了服务控制员作为他们的安全伙伴，在路上为他们保驾护航。”

Gali Batu指挥中心目前负责蔡厝港-武吉班让、兀兰和裕廊巴士配套下的巴士服务。

当SMRT于2027年6月接管实龙岗-友诺士巴士配套时，负责其26条线路的服务控制员也将驻扎在该指挥中心。

该中心还设有来自Strides Digital的团队，该公司负责管理SMRT在巴士站的数字广告牌以及其德士和私召车业务。SMRT表示，在发生重大地铁服务中断时，可以更快地整合资源。

此外，中心还为未来的自动驾驶汽车运营预留了空间。

该指挥中心是“巴士4.0”计划下的四大关键支柱之一。另外三个分别是智能巴士（iBUS）、智能员工队伍（iWorkforce）和智能车厂（iDepot）。

司机疲劳、巴士聚集和故障风险

在智能巴士（iBUS）项目下，SMRT扩大了人工智能和远程信息处理技术（利用电信和信息学，通过计算机处理和分析数据）的应用，以监控巴士和驾驶行为。

疲劳监测系统能检测到长时间闭眼、反复打哈欠和点头等迹象。警报会直接发送到中心，服务控制员会评估问题的严重性并在必要时进行干预。

SMRT表示，从2025年2月到2026年8月，已进行了超过1500次疲劳干预。

疲劳警报的数量已从系统刚引入时的每天数百次，下降到目前的每天约10到20次。SMRT称这反映了驾驶习惯的改善。

Seah说：“我们无法在每位司机旁边都安排一名主管。但技术可以为每位司机提供一个‘安全伙伴’，留意人类可能错过的警告示牌。”

SMRT拥有超过2000名巴士司机。

Seah还表示，其目的不是为了抓巴士司机的错，而是为了帮助他们安全地完成工作。

SMRT还开发了一套由人工智能驱动的系统，用于检测巴士聚集现象，即同一线路的巴士同时到达，随后出现较长的候车间隔。

新系统的一个特点是能持续分析巴士的位置、速度和停站时间，并在可能发生聚集时向控制员发出警报。

它还能检测出异常的早期迹象，并在故障发生前标记出需要召回检查的巴士。SMRT表示，自2024年11月以来，这已使巴士故障率减少了20%。

这项技术也正扩展到电动巴士。目前它监控着SMRT的80辆电动巴士，包括电池健康状况，并将在2026年10月底前覆盖全部217辆电动巴士。

巴士上支持人工智能的摄像头可以检测到驶入巴士车道的车辆，并自动记录车牌号码、位置和时间戳等详细信息。

这些摄像头还能识别道路危险，向控制中心发送报告，并帮助加快清除障碍。

另一套系统能在轮椅使用者上车时进行检测，并将实时闭路电视画面显示在服务控制员的屏幕上。控制员随后可以检查轮椅是否已妥善固定，并在必要时提醒巴士司机。SMRT表示，该技术最终可能扩展到携带婴儿车的乘客。

此外，还有一个应用程序供巴士司机追踪自己的驾驶表现，包括急刹车、急加速和疲劳警报等。

23岁的巴士司机Jayrius Ong表示，该系统帮助他更加了解自己的驾驶模式。

他过去开车时习惯跟车太近，但现在会留意自己的驾驶分数，并与其他车辆保持安全距离。

机器狗巡逻

iDepot工具使用配备红外传感器的自主监控机器人在Gali Batu巴士车厂巡逻，并监测巴士和电动巴士充电区的异常热量。

当存在过热风险时，该机器人可以提供预警，并通知安全团队。

目前已有一台机器人投入使用，SMRT计划在成功试行后，再部署两台——车厂每层各一台。

Gali Batu巴士车厂可容纳约500辆巴士和240个电动巴士充电装置。