升涛湾新地标预计于2030年代初起开放

圣淘沙发展局在一次公开展览的启动仪式上分享了其总体规划的后续步骤

升涛湾——由圣淘沙岛和布拉尼岛组成——将在未来二十年进行开发。 效果图：圣淘沙发展局

【新加坡】圣淘沙发展局（SDC）于周五（7月3日）宣布，根据升涛湾总体规划（GSMP），下一批发展项目预计将从2030年代初开始逐步落实，新公布的英比奥山瞭望台步道（Imbiah Lookout Walk）是其中一个早期里程碑。

在怡丰城（VivoCity）举行的升涛湾总体规划展览启动仪式上，该局公布了在未来二十年内，将这个旅游目的地改造并逐步扩展为“游乐场和圣地”的计划。

该计划完成后，由圣淘沙岛和布拉尼岛组成的升涛湾，预计吸引的游客人数将是目前的两倍。在2024年4月至2025年3月期间，该岛屿旅游胜地接待了1690万名游客。

圣淘沙发展局表示，目前的游客构成是80%的国际游客和20%的本地居民。该局预计本地游客的比例将增长至约30%。

圣淘沙发展局总裁Thien Kwee Eng表示：“我们希望周全地发展圣淘沙，守护这座岛屿的灵魂，同时让游客能更便捷地探索、游览和享受。”

圣淘沙发展局表示，升涛湾总体规划考虑到了世界级旅游目的地“持久不衰”的需求，同时也兼顾了健康养生、对不断变化的产品或“新颖感”的需求以及可持续性等趋势。

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该局也指出，一些现有商家可能会受到此次更新计划的影响，但补充说，他们会将变革时间与租约到期时间相配合，并给予商家足够时间的提前通知。

即将建成的英比奥山瞭望台步道（Imbiah Lookout Walk）效果图。 图片：圣淘沙发展局

新地标

升涛湾总体规划的前身为圣淘沙-布拉尼总体规划，它将采取分阶段的方式进行。圣淘沙发展局表示，这将使其能够“在升涛湾解锁新的游客体验，同时根据不断变化的休闲、生活服务产业群和旅游需求，持续发展该岛屿”。

布拉尼西部是发展蓝图中的关键部分，预计将成为该计划下最大的景点开发地之一。

圣淘沙发展局指出：“我们正在与潜在合作伙伴进行接洽，以支持引入新颖和更新体验的更宏大目标。”不过，该局并未透露这些潜在合作伙伴的身份。

布拉尼西部预计将成为该计划下最大的景点开发地之一。 图片：圣淘沙发展局

周五宣布的地标之一是英比奥山瞭望台步道（Imbiah Lookout Walk），这是一条有遮蔽的林中高架步道，它将连接圣淘沙心之音（Sensoryscape）与英比奥山瞭望台（Imbiah Lookout）。圣淘沙心之音是升涛湾总体规划下首个完成的里程碑项目，于2024年3月开放。该步道还将连接至圣淘沙周边的步行道。

与此同时，沿海滨而建的感官乐园（Sensorium）将设有生活服务产业群和室内景点，包括一个用于举办活动和节庆的多功能场所。之前宣布的英比奥树冠（Imbiah Canopy）——“英比奥山顶的灯塔和制高点”——将提供餐饮和零售选择，以及有遮蔽的活动空间。

感官乐园（Sensorium）将设有生活服务产业群和室内景点，包括一个用于举办活动和节庆的多功能场所。 图片：圣淘沙发展局

圣淘沙的海滩也将随着海岸保护措施的推行而焕发新生。

圣淘沙发展局正在探索新构想，例如建造一条连接各小岛的浮动步道，为游客提供跳岛游体验——这些小岛目前尚未对公众开放；围绕日出和日落美景打造沙滩俱乐部体验；以及树顶餐厅等。

圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）的海滨生活服务产业群发展项目也计划于2030年完成。

加强连通性

Thien也提到，交通本身应是一种体验，而不仅仅是功能性的。

圣淘沙发展局将通过陆路、空中、海上和海滨加强与升涛湾的连接，并将“岛屿之心综合公共交通枢纽”（Island Heart Transport Hub）设想为主要的门户和关键抵达点。

该局正在探索水上德士连接，并研究增设海滨连道，以配合现有的缆车系统，提升交通便利性。

此前，圣淘沙发展局曾表示，将引入一个新的“捷运系统”以取代圣淘沙捷运单轨列车，“并提供从大陆到岛屿之心以及全岛更无缝的连接”。

岛屿之心综合公共交通枢纽（Island Heart Transport Hub）被设想为通往圣淘沙的主要门户和关键抵达点。 图片：圣淘沙发展局

主管贸易关系的部长Grace Fu在展览启动仪式上致辞时表示，随着旅游需求的持续增长，新加坡必须不断更新其体验，并加强其作为旅游目的地的吸引力。

同时也是永续发展与环境部长的Grace Fu补充说，新加坡也坚定地致力于以负责任的方式实现这一目标，以符合其更广泛的可持续发展目标。

她说：“圣淘沙的自然环境和文化遗产是其独特魅力的一部分。因此，圣淘沙发展局将进行全面的环境研究，采取适当的缓解措施，并向该岛丰富的遗产致敬。”

升涛湾总体规划展览包括互动式和沉浸式展品，并设有七个展区。

在怡丰城（VivoCity）的首站展出结束后，该展览将巡回至淡滨尼天地、裕廊坊（Jurong Point）和水滨坊（Waterway Point），最后再回到圣淘沙。