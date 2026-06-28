新网络安全委员会正式启动 帮助受害者应对有害内容

该委员会将拥有法律授权，可强制平台和群组管理员迅速移除有害内容

新加坡网络安全专员 Francis Ng 表示：“网络安全委员会（OSC）的目标不仅是迅速移除有害内容，更希望成为一个值得公众信赖的委员会。” 照片：SHINTARO TAY，海峡时报

【新加坡】一个旨在帮助网络伤害受害者快速移除内容、限制违规者账户并寻求民事赔偿的一站式机构，将于6月29日正式成立。该机构的设立构想于2024年首次提出。

网络安全委员会（Online Safety Commission, 简称OSC）的成立旨在解决受害者因平台响应缓慢而感到的沮丧。此前，平台的回应通常需要四天或更长时间。该委员会被授予法律权力，可强制平台和群组管理员迅速移除有害内容。

OSC的成立是基于《网络安全（救济与问责）法案》（Online Safety (Relief and Accountability) Act, 简称OSRAA）于2025年11月在国会获得通过。

这个拥有40名成员的机构将首先处理五种最普遍和最严重的网络伤害：亲密图像滥用、基于图像的虐待儿童行为、人肉搜索、网络骚扰和网络跟踪。其他八种类型的网络伤害将在稍后阶段处理。

数码发展及新闻部长 Josephine Teo 表示，新加坡是世界上少数几个拥有专门法律和机构来帮助网络伤害受害者的国家之一。

Teo 说：“我们希望 OSRAA 和 OSC 能有助于加强积极负责的网络行为规范，让所有新加坡人都能安全、自信地参与我们的数码社会。”

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律政部长 Edwin Tong 表示，网络伤害会带来现实世界中的后果。他补充说：“通过为受害者提供更好的渠道来寻求救济和追究责任，我们可以为新加坡人建立一个更安全的网络空间。”

数码发展及新闻部政务部长 Rahayu Mahzam 补充说，若没有勇敢分享经历的幸存者以及与政府并肩合作的社区伙伴的贡献，这一切工作都不可能实现。

新加坡网络安全专员 Francis Ng 表示，OSC 的工作基于一个信念，即受害者不仅应该得到救济，还应获得希望，相信他们所遭受的伤害可以被制止，他们的尊严和安全感能够得到恢复。

Ng 说：“OSC 的目标不仅是迅速移除有害内容，更希望成为一个值得公众信赖的委员会——一个能够在受害者遭受伤害和焦虑症时与他们同在、并将他们的福祉作为首要考虑的委员会。”

如何举报网络伤害

受害者可直接在 OSC 网站 www.osc.gov.sg 上进行举报。

他人也可代为举报。父母和监护人必须出示关系证明，而其他代表人则需要一份签名的授权书和受害者的身份证明文件。

遭遇亲密图像滥用、基于图像的虐待儿童行为和人肉搜索的受害者可立即提交举报，而网络骚扰或网络跟踪的受害者必须先向平台举报相关内容，并在等待24小时后才能将案件上报给 OSC。

如果案件涉及多种类型的网络伤害，受害者只需提交一份涵盖所有相关伤害的综合报告。

受害者需要提供其身份信息、事件经过描述以及涉事人员信息，包括用户名或账户详情以及截图等证明文件。

提交举报后，受害者将收到一封带有案件参考编号的确认邮件。

OSC 将对案件进行评估，如果确认存在网络伤害，可向施害者、网络群组或页面的管理员，或平台发出指令。这些指令可以是要​​求移除内容或限制施害者的账户。

部分指定平台，包括 Facebook、HardwareZone Forums、Instagram、TikTok、X 和 YouTube，也可能被指令禁止访问违规材料的相同副本。

虽然 OSC 无需在规定时限内采取行动，但 Ng 表示，它将“竭尽全力尽快处理（案件）”。

但是，OSC 发出的指令将明确规定接收方必须遵守的时间表。

受害者将随时了解其案件的进展和任何已发出的指令。

警方和部分指定的社会服务组织也已接到通知，将在适当时将受害者转介给 OSC。

需要举报指导或心理咨询的人士，可以求助于飞跃社区服务、新加坡援人协会、SG Her Empowerment、新加坡儿童会以及触爱社会服务。

如果受害者或案件相关方对 OSC 的决定不满意，可在14天内请求该机构复议。如果决定维持原判，他们可以在复议决定做出后的14天内向网络安全上诉小组提出上诉，费用为200新元。

提起法律诉讼

虽然 OSC 帮助移除有害网络内容，但因此遭受损失的受害者可以根据新法规，另行通过法院寻求赔偿。

这可能包括收入损失等经济损失，以及医疗或心理治疗所产生的费用。

即使有害内容已被移除，那些以实施网络伤害为主要目的而创建群聊或页面的施害者和管理员仍需承担赔偿责任。

受害者可以联系律师，对他们提起民事诉讼。

对于并非为实施网络伤害而创建的群聊或页面，其平台和管理员只有在接到受害者通知后未采取行动的情况下才需承担责任。

受害者必须发出网络伤害通知书，告知管理员或平台他们打算采取法律行动。该通知书可在 https://onlinesafety.mlaw.gov.sg 网站生成，该网站将于6月29日上线。

他们需要提供个人详细信息、事件性质、发生地点和支持证据等信息。受害者还应说明要求管理员或平台采取何种行动，例如移除内容或限制施害者的账户。

该通知书可以发送到管理员的电子邮件地址或社交媒体账户。科技平台将在律政部网站上列出指定的联络点。

在受害者发送通知后，管理员或平台必须在合理时间内作出回应。何为“合理时间”取决于内容移除的复杂性和所涉有害内容的数量等因素。

对于影响力较大的大型平台——Facebook、Google Maps 评论、HardwareZone Forums、Instagram、Reddit、Telegram、TikTok、Threads、WhatsApp、X 和 YouTube——在处理涉及暴露私密部位的亲密图像滥用或虐待儿童材料时，必须在六小时内回应网络伤害通知。

对于其他类型的亲密图像滥用或虐待儿童材料，时限为24小时；对于所有其他伤害，时限为48小时。

对于涉及亲密图像滥用或虐待儿童材料的案件，法院将对每张图片或每段录音判处至少5,000新元的赔偿。法院还可以就未来收入损失判给赔偿金。网络平台的赔偿责任上限为每案50万新元。

受害者还可以向 OSC 申请帮助，以查明匿名施害者的身份，从而对其采取行动。他们只能将身份信息用于有限的目的，例如提起民事诉讼。

申请必须在网络伤害开始或受害者首次意识到该伤害后的12个月内提出。

平台回应

运营 YouTube 和 Google Maps 等平台的 Google 公司发言人表示，该公司认同政府应对网络伤害的愿景。

该发言人在回应《海峡时报》的询问时表示：“我们继续与他们密切合作，以展示我们为保障网络空间安全所采取的有力措施。”他补充说，这些措施包括内容政策以及与社区团体的紧密合作。

科技巨头 Meta 的一位发言人表示，公司将继续与地方政府进行建设性合作，以实施《网络安全（救济与问责）法案》，并补充说 Meta 致力于维护新加坡的网络安全。

该公司近期的工作包括开发了新的检测工具，无需用户举报，即可在 Instagram Direct 和 Messenger 上主动识别成年人与未成年人之间潜在的有害互动。

TikTok 在回应《海峡时报》的询问时也表示，它不允许发布旨在欺凌、骚扰、羞辱、歧视个人或宣扬仇恨言论的内容。

它补充说，公众人物会吸引更多关注，部分内容可能符合公共利益，因此 TikTok 允许对公众人物进行比对普通个人更严厉的评论。

然而，TikTok 表示，诸如人肉搜索、性骚扰、暴力威胁、仇恨言论和性剥削等有害内容仍将被移除。

HardwareZone.com 的总编辑 Vijay Anand 表示，HardwareZone Forums 制定了内容政策，以指导会员并为讨论设定界限。

这包括一个系统，会员因网络欺凌、发布色情内容和人肉搜索等行为会被记违规分数，一旦达到某个阈值，账户将被封禁。

Vijay 说：“作为新加坡重要的在线讨论平台之一，HardwareZone Forums 支持所有旨在确保网络言论安全和建设性的努力，从而就新加坡人关心的问题展开有力而健康的讨论。”

“我们将继续维护（法案中规定的）这些标准，并根据网络安全委员会的指示和具体情况采取行动。” 《海峡时报》