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黄总理：东帝汶经济多元化为新加坡企业带来新机遇

他表示，东帝汶对新加坡企业的长期潜力值得乐观。

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Goh Ruoxue

Goh Ruoxue

Published Fri, Jul 3, 2026 · 05:00 PM
    • Lawrence Wong总理于周五（7月3日）结束对东帝汶为期两天的访问，他在接受新加坡媒体采访时表示，双方的合作“前所未有的强大”。
    • Lawrence Wong总理于周五（7月3日）结束对东帝汶为期两天的访问，他在接受新加坡媒体采访时表示，双方的合作“前所未有的强大”。 图片：《海峡时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【帝力】随着东帝汶从石油转向旅游业和蓝色经济，新加坡企业可借助这两个东南亚邻国日益改善的关系，把握这些新兴机遇。

    Lawrence Wong总理表示，新加坡商业协会可考虑组织考察团前往东帝汶，以便企业能亲身考察存在的各种合作领域。

    他是在周五（7月3日）结束对东帝汶为期两天的访问之际，接受新加坡媒体采访时发表上述言论的。

    这是他首次访问这个东南亚国家，也是自2002年东帝汶独立以来，新加坡总理首次到访这个年轻的国家。

    他说：「希望这次访问能激发更多新加坡人的兴趣，并促进新加坡人民与东帝汶人民之间更多的交流与互动。」

    当被问及该国的长期前景时，这位新加坡领导人指出，凭借其年轻的人口、丰富的资源和增长潜力，未来有很大的乐观空间。

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    Wong总理说：「企业进入任何新兴市场都必须保持清醒的认识，要意识到在海外总会遇到复杂情况。」

    他接着说：「企业必须采取长远眼光，并寻找好的本地合作伙伴。」他强调，企业必须自己解决这个问题，政府无法指导此类决策。

    总理周四出席了在帝力举行的招待会，会见了数十位与东帝汶有联系的新加坡人。其中约有50至60人居住在该国，这个社群主要由商人和传教士组成。

    他指出：「不是每个人都成功——这就是商业的本质。但他们中相当一部分人发展得很好，并对前景感到兴奋和乐观。」

    Lawrence Wong总理（中）和外交部长Vivian Balakrishnan（左）于周四（7月2日）在帝力棕榈泉酒店的招待会上，与在东帝汶的新加坡人合影。 图片：《海峡时报》

    双边关系前所未有的强大

    Wong总理指出，两国之间的合作“前所未有的强大”，并补充说，东帝汶的发展计划以及其作为亚细安正式成员的持续愿望，将为更多机会铺平道路。

    新加坡与东帝汶的关系渊源已久，可追溯到其独立前时期。

    新加坡是1999年8月首批向驻东帝汶国际部队派遣人员的国家之一。十多年来，新加坡在该国维持维和努力，并推出了多项计划和配套方案，以支持东帝汶加入亚细安的进程。

    新加坡于2024年4月在东帝汶首都帝力设立常驻大使馆；2025年3月，新加坡任命了首位常驻大使Teo Lay Cheng。

    Wong总理说：「此次访问正值他们成为亚细安正式成员的自然节点。这是一个很好的时机来访问，提升我们的合伙业务，并共同开展更多合作。」

    前路展望

    他补充说，新加坡下一阶段的支持将是帮助东帝汶不仅从中受益，也为该区域组织做出贡献。鉴于这个年轻的国家希望在2029年担任该区域联盟的轮值主席国，这项支持尤为及时。

    总理说：「我们所有担任过亚细安轮值主席国的国家都知道，这是一项巨大而重要的责任和任务。因此，我们再次积极主动地表示将支持（东帝汶）。」这包括通过更多与亚细安相关的项目来加强现有的支持配套。

    东帝汶官员将获得参加亚细安相关研讨会和讲座、财务管理课程的机会，并有机会在这个城市国家明年的轮值主席国任期内，派驻到新加坡团队进行实习。

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