新技能发展机构开设一站式职业中心，为课程参与者推出免费高级人工智能工具

课程参与者可从一系列人工智能平台中选择，包括ChatGPT Plus和Manus AI。

凡年满18岁的新加坡公民，报名并参加指定目录中的课程，即可获得为期六个月的免费高级人工智能工具订阅服务。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】技能与劳动力发展局 (SWDA) 于周三（9月16日）为雇员和雇主开设了一个实体一站式中心，为参加指定课程的新加坡人提供为期六个月的免费高级人工智能工具订阅服务。

这恰逢SWDA自2026年财政预算案中宣布由新加坡技能创前程局和新加坡劳动力发展局合并成立以来的首届技能创前程节。

该机构在一份声明中表示，这个名为Connect by SWDA的新中心将“在个人和雇主的职业、技能和劳动力发展过程中提供更综合的支持”。

该中心将之前的两个服务点——终身学习探索中心和职业联系站——整合到一处，为个人提供获取个性化职业和技能支持的单一渠道。雇主也可以在此寻求关于劳动力发展和转型的定制化建议。

总理 Lawrence Wong 在开幕式上表示，该中心最终旨在“帮助企业转型，并帮助员工与企业共同进步”。

他表示，对于雇员来说，这里是“一个集学习、职业指导和就业支持于一体的地方”——一个可以“审视自身现状”、了解机遇所在，并就把握机遇所需的技能和步骤获得定制化建议的平台。

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PM Wong表示，小型企业将获得额外帮助。这包括用于自我诊断和发现转型机会的数码工具，用于抵消部分工作再设计和劳动力转型成本的资金，以及来自“技能创前程蜂后企业”的指导——这些企业扮演着探路者的角色，分享成功经验，帮助同行业的其他公司提升技能和重新设计工作。

他补充说：“支持将不会局限于这四堵墙内。”他指出，数码工具将日益使个性化指导能够“随时随地”触及所有新加坡人。

为此，SWDA还推出了雇主门户网站OurWorkforce，该网站取代了“技能创前程商户网站”，并提供关于培训、工作再设计和人工智能采纳的定制化建议。

免费人工智能工具

根据为期三年的“技能创前程人工智能订阅计划”，凡年满18岁的新加坡公民，报名并参加指定目录中的课程，即可获得为期六个月的免费高级人工智能工具订阅服务。

该计划由PM Wong在2026年财政预算案中首次宣布。

该目录包含由约30家SWDA支持的培训机构提供的200多门课程。学习者可以从ChatGPT Plus、Google AI Pro、Manus AI、Microsoft 365个人版或新电信 (Singtel) AI通行证中进行选择，其中新电信AI通行证捆绑了多种人工智能工具。

在三年内，无论参加多少门课程，每人仅限获得一次订阅服务。

SWDA还与新加坡理工大学合作推出了“人工智能就绪度测验”。这项包含12个问题的在线评估大约需要15分钟，它会将用户划分为三个等级之一——人工智能知晓 (AI Aware)、人工智能通晓 (AI Literate) 或人工智能精通 (AI Fluent)——并推荐合适的课程。

这些举措旨在支持“全国人工智能影响力计划”，该计划的目标是在三年内初步培训10万名员工，使其具备“AI双语”能力。

三大转变

PM Wong表示，SWDA面临的真正考验是新加坡人和雇主是否能“体验到不同且更好的服务”。

为实现这一目标，该机构必须实现三大转变：

将学习与工作和职业生涯联系起来，

帮助企业和员工共同转型，以及

使整个体系更易于使用。

在培训方面，PM Wong表示，课程必须符合高标准，并能培养有助于开辟“真正发展途径”的技能——即通往更好的工作、新的职位或更广阔的职业前景。

在企业转型方面，他指出，劳动力问题常常“在商业决策已经做出后，才被当作一个人力资源问题来处理”。

PM Wong说：“在企业转型中，绝不能事后才考虑员工。”

SWDA总裁Dilys Boey对此表示赞同，她认为随着工作技能和商业模式的演变，个人和企业需要“更无缝、便捷和及时的”支持。

她表示，该机构的成立反映了“将技能发展、劳动力转型和雇主支持更紧密地结合在一起”的承诺。

技能创前程节将持续至10月28日，期间将在全岛举办超过140场活动。