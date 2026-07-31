Josephine Teo在新加坡董事协会人工智能指南发布会上表示：“任何董事会都不能在人工智能领域投资不足”

该指南旨在提升董事会成员的信托责任素养，并将人工智能监督转变为董事会的核心任务

新加坡董事协会指出，许多成功开发了人工智能概念验证的机构，在将其推广到整个企业时仍面临挑战。 照片来源：路透社

[新加坡] 随着人工智能成为董事会的优先事项，新加坡的董事们现在可以利用一个新的框架来帮助他们监督人工智能的采用和治理。

新加坡董事协会 (SID) 于周五（7月31日）在其首届数码与科技论坛上发布了《新加坡董事会人工智能指南》。该指南旨在提供实用指导，帮助董事会应对人工智能带来的机遇与风险。

在论坛上发表主旨演讲的数码发展及新闻部长 Josephine Teo 表示：“任何董事会都不能在人工智能这一领域投资不足；任何董事都不能对这一知识领域掉以轻心。”

她补充说，加深对人工智能的理解将使董事会受益。

Teo 指出，尽管新加坡在人工智能投资、创新和实施方面处于领先国家之列，但她也提醒，竞争正日益激烈，顶尖人工智能国家与新加坡之间的差距依然显著。

她补充道：“我们应该将此视为一种激励，不断寻求自我提升的方法——我们也有充分的理由和机会这样做。”

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Teo 还强调，人工智能的应用带来了与以往技术不同的挑战，因为许多员工已经开始独立使用AI工具，有时甚至领先于他们所在的企业。

她表示，公司应考虑如何利用员工现有的人工智能知识和经验，并创造一个能将个人生产力提升转化为更广泛工作场所改进的环境。

为董事会提供的实用指南

《董事会人工智能指南》旨在弥合董事会层面在人工智能雄心与实际执行之间的差距。新加坡董事协会指出，尽管Gartner预测全球人工智能支出将在2026年达到2.52万亿美元，但许多成功开发了人工智能概念验证的机构，在将其推广到整个企业时仍面临挑战。

这份长达116页的指南是与 OpenAI 和 Microsoft 合伙业务开发而成，并得到了资讯通信媒体发展局 (IMDA) 的支持。其主要目标是“提升董事会成员的信托责任素养，将人工智能监督从一个被动的技术委员会议题，转变为董事会的核心任务”。

该指南的发布正值董事们在监督人工智能战略、治理和风险方面面临日益增长的期望，而人工智能治理也正迅速成为一项信托责任的必要任务。

新加坡董事协会主席 Yeoh Oon Jin 表示：“人工智能不再是一个技术问题，而是一项董事会责任。这份指南专为董事编写，提供了实用的框架和关键问题，旨在帮助董事会在平衡创新、价值创造与有效的风险管理和信任之间，充满信心地监督人工智能。”

该指南通过将国家愿景转化为切实的董事会行动，对新加坡的《国家人工智能策略2.0》（National AI Strategy 2.0）起到了补充作用。它还旨在帮助董事利用资讯通信媒体发展局的《示范治理框架》（Model Governance Frameworks）等举措，以加强治理、加速企业负责任地采用人工智能，并推动新加坡实现成为全球可信人工智能中心的愿景。

该指南还指出，董事会必须加强其人工智能素养。指南中说：“董事至少应该了解人工智能如何重塑行业、运营模式和竞争格局。”

因此，该指南就一系列战略和运营问题提供了实用指导，包括将人工智能融入公司战略、识别高价值的人工智能机会，以及管理监管、网络安全和道德方面的风险。