南北交通廊道因施工挑战，通车时间推迟两年

该高速公路将从2029年起分阶段通车，而非原定的2027年

汤申路的南北交通廊道施工现场。汤申地区的工程因地下岩层比预期坚硬而受影响。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 这条连接北部城镇与市区的21.5公里高速公路，因出乎意料的复杂地质条件需要进行更复杂的施工，工程将推迟两年。

南北交通廊道（NSC）从海军部西延伸至伦多道的路段，将从2029年起分阶段通车，而非原定的2027年。

陆路交通管理局 (陆交局) 周四（9月17日）表示，从伦多道至东海岸公园大道的隧道部分，将从2031年起分阶段通车，而非原定的2029年。

从2028年起，受建筑工程影响的道路、人行道/小径及周边区域将分阶段开放，隔音屏障也将开始拆除。

受隧道部分施工影响的行人天桥，将从2029年起恢复。

长8.8公里的高架桥和12.3公里的隧道地基工程已完成超过90%，高架桥的后续工程将专注于安装柱子、横梁和桥段等地面结构。

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陆交局表示，至于隧道部分，大部分工程将从2027年起转入地下进行，这将有助于缓解对周边道路的干扰。

陆交局补充说，将通车日期推迟两年的决定，是由于关键施工阶段的延误对后期工程造成了连锁反应。

该局表示，尽管已努力安全地推进工程并优化施工方法，延误依然发生。

一个复杂的阶段

在9月8日的新闻发布会上，陆交局详细介绍了一些在项目进入最复杂工程阶段时所面临的挑战。

这些挑战包括高架桥所在的甘巴士道和兀兰8道的地面条件。在某些地区，地下岩层被发现比预期更高、更坚硬，导致地基工程耗时比计划更长。

在诺维娜地区，破碎的岩石和地下水渗透问题需要额外的准备工作，并采用一种不同且更复杂的挖掘方法，以确保施工不会危及南北地铁线。一条正在运营的地铁线距离南北交通廊道隧道仅1米。

汤申地区的工程因地下岩层比预期坚硬而受影响，需要在开挖前进行岩石爆破和地面稳定工作。

当被问及完工日期是否会再次变更时，一名陆交局发言人表示，施工过程正受到密切监控，陆交局将继续与承包商合作，管理剩余工程并及时应对挑战。

该发言人补充说，至于延误造成的额外成本，只有在项目完成后才能确定。

当被问及任何成本超支将如何计算时，发言人表示，具体数额将与招标过程中提供给投标人的信息进行比较。

陆交局补充说，当局期望承包商在投标报价时已将相关的施工风险考虑在内。

如果实际地质条件与所提供的基线信息不同，承包商可以提交索赔。陆交局将评估这些索赔，如果根据合同条款认定索赔有效，将考虑支付额外费用。

工地视察

周二，记者获准进入诺维娜的一个工地，并参观了介于国税大厦和诺维娜广场之间的路段，南北交通廊道在此处与南北地铁线交汇。

在这一段，南北交通廊道的北向和南向隧道是叠层式的，地铁线夹在两者之间。

虽然南向隧道已经完工，但穿越地铁线下方的北向隧道的掘进工作仍在进行中。

在南北交通廊道诺维娜段的工地视察期间拍摄的南向隧道。北向隧道的掘进工作仍在进行中。 图片：海峡时报

由于独特的地质条件，北向隧道需要分两个阶段进行挖掘。隧道的上半部分穿过有水渗入的较软土层，而下半部分则需通过挖掘坚固的岩石来建造。

对于上半部分，施工团队将大型管体插入地下，并架设钢支撑框架以稳定地面，防止土壤松动。

在挖掘机将隧道向前推进约2米后，会在暴露的表面喷射混凝土以稳定地面。然后安装另一套钢框架，再继续进行挖掘。

隧道上半部分的挖掘工作预计将于2026年完成，之后才能开始下半部分的施工。届时将采用控制爆破来破碎坚硬的岩石，作为挖掘工作的一部分。这一施工阶段预计将持续到2028年。

旨在缓解拥堵

南北交通廊道的建设工程于2018年开始，原预计于2026年完工。然而，冠病疫情影响了新加坡所有的建筑项目，南北交通廊道的完工日期因此被推迟到2029年。

完工后，南北交通廊道预计将缓解中央高速公路以及汤申路和玛丽蒙路等主要干道的拥堵情况。

它还将为北部地区的未来发展提供更便利的交通，并连接实里达高速公路、泛岛高速公路和东海岸公园大道等主要高速公路。

随着交通被分流，未来的街道将优先考虑公共交通、行人和自行车使用者，同时为社区空间腾出更多地方。

但就目前而言，沿线商家和居民面临着长期的干扰。

“这将是一个大问题，”诺维娜丽晶（Novena Regency）的Tipsy Tikka餐厅经理 Eason Olongayo 说。“我们每个月都在亏损。”

他补充道：“我们几乎没有任何路过上门的顾客，所以我们一直在想尽办法吸引顾客，但要实现收支平衡太难了。”

居住在玛丽蒙路沿线的居民 Dennis Chia 说：“我们别无选择……我们只能一起度过这个难关。” 《海峡时报》

（Maryam Munshi 补充报道）