True Group 公司清盘 全国职工总会附属工会与其他机构呼吁前雇员寻求援助

援助措施包括于周四为受影响员工举行的职业配对会

9月11日，在 True Yoga 和 True Fitness 被临时清盘的第二天，前雇员进入 True Yoga 的办公室。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 全国职工总会 (NTUC) 的附属工会——新加坡体力与脑力劳动者工会 (SMMWU) 及其他非政府机构，已呼吁 True Group 的前雇员寻求所需援助。

周一 (9月14日) 的一份声明指出，尽管 True Fitness 和 True Yoga 并未成立工会，但有部分员工作为 SMMWU 的会员。

该附属工会正在协助受影响的工会会员，为他们提供必要支持。

声明补充说，由全国职工总会旗下的就业与技能培训中心 (e2i)、全国教练与指导员协会以及 SMMWU 联合为 True Fitness 和 True Yoga 的前雇员举办的一场职业配对会，将于周四举行。

SMMWU 秘书长 Andy Lim 表示，工会会员和员工可通过此次活动获得职业配对援助，以及关于职场问题的指导和建议。

此外，SMMWU 的一个会员团队也将在现场为会员提供支持。

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符合资格的新加坡公民或永久居民员工，也可通过参与就业与技能培训中心 (e2i) 的求职活动，在“技能创前程求职者支援计划 (JS)”下获得更多就业支持。

Lim 说：“求职者支援计划在六个月内为非自愿失业者提供高达6000新元的临时财务援助。”

根据其年报，截至2025年底，True Group 的母公司 Kontafarma China Holdings 在其新加坡健身业务中拥有257名员工。

行业协会，例如健身与康养非营利协会新加坡健身联盟 (SFA)，也已向受影响的人员提供了支持。

在发给《商业时报》(The Business Times) 的一份声明中，SFA 主席兼联合创始人 Sean Tan 表示，该协会正与合作伙伴共同努力，协助曾任职于 True Group 的职员、雇员和自由职业者寻找新工作。

SFA 的合作伙伴包括全国教练与指导员协会，以及全国职工总会旗下的就业与技能培训中心 (e2i)。

SFA 的会员包括了新加坡大部分健身房、工作室和精品健身馆，例如 Fitness First、Virgin Active、Anytime Fitness 和 Yoga Movement。

然而，Tan 补充说，该协会不会参与任何为这些职员、雇员或自由职业者追讨未付薪金或佣金的工作。

曾担任 True Group 主席直至2022年的 Tan 说：“临时清盘人已被委任，任何资产分配（若有）都将按照他们的程序进行，而这些程序将遵循相关破产条例。”

其他协会也正在向因突然倒闭而受影响的消费者提供支持。

新加坡消费者协会 (Case) 已联系 True Group 的临时清盘人，并表示将继续就为受影响消费者所做的安排寻求澄清，包括“消费者提出索赔所需的信息”。

在周五的一篇 Facebook 帖文中，Case 会长 Melvin Yong 表示，那些在 True Fitness 或 True Yoga 拥有未使用会籍或预付配套的消费者可以向该协会寻求援助。

人力部指出，前雇员可能希望“仔细评估自身情况”，并考虑向技能与劳动力发展局 (SWDA) 寻求转职援助。

这是因为，尽管公积金 (CPF) 局会在此类案件中继续采取执法行动，但雇员应做好心理准备，任何被拖欠的公积金款项可能无法追回。

SWDA 于7月1日成立，是精深技能发展局 (精深局) (SSG) 和新加坡劳动力发展局合并后的一部分。

9月10日，True 的雇员收到了公司人力资源部门的一封电邮，告知 True Fitness 和 True Yoga 即将停业，并且已经委任了临时清盘人。

受委任的清盘人 RSM SG Corporate Advisory 于9月11日，在 True 位于 8 Claymore Hill 的公司总部，分三批会见了 True 的前雇员。

然而，公司方面没有任何代表出席，回答这些前雇员提出的问题。