全国职工总会与KPMG签署合伙业务，助企业采纳人工智能并创造更优工作岗位

企业可在其转型过程的不同阶段利用各项计划

全国职工总会秘书长Ng Chee Meng表示，随着人工智能重塑工作岗位和职场，全国职工总会正采取行动，确保工友能够适应新机遇并从中受益。 照片来源：全国职工总会

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【新加坡】全国职工总会 (NTUC) 与专业服务公司KPMG将推出一项劳动力转型计划，旨在帮助企业将人工智能的采纳转化为商业价值，并创造更优质的工作岗位。

全国职工总会秘书长Ng Chee Meng与KPMG新加坡管理合伙人Lee Sze Yeng于星期四（10月22日）出席并签署了一份谅解备忘录。

Ng Chee Meng说：“随着人工智能重塑工作岗位和职场，全国职工总会正采取行动，确保包括专业人士、经理和执行人员 (PME) 在内的工友能够适应新机遇并从中受益。”

他表示，企业不应只着眼于个人生产力的提升，而应思考人工智能如何创造新的商业机遇并改变现有商业模式。

这项举措是首个能让企业在其转型过程的不同阶段，同时利用全国职工总会企业培训委员会 (CTC) 补助金和企业劳动力转型配套 (EWTP) 的计划。

CTC补助金为旨在提高生产力、重新设计工作和改善工友职业前景的培训及项目，共同资助高达70%的合格费用。

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在EWTP下，中小型企业 (SME) 可获得高达70%的共同资助，非中小型企业则可获得高达50%的共同资助，每家企业的顶限为15万新元。该资助涵盖劳动力咨询、能力建设和劳动力技术解决方案。

这项合伙业务结合了两种补助金，旨在帮助企业从规划阶段迈向实施阶段，在人工智能驱动的变革中，为工友配备相关技能并重新设计工作岗位。

Lee Sze Yeng说：“对于新加坡这样的小型开放经济体，我们的人民一直是我们优势所在。人工智能不会改变这一点，反而让其变得更加重要。”

她补充说，KPMG将帮助企业识别在人工智能方面的机遇，评估劳动力技能需求，并开发更优质的工作岗位和学习路径。

KPMG还将分享其见解和专业知识，以帮助企业建立能力、推广最佳实践，从而实现其人工智能投资的价值。

此外，全国职工总会学习中心 (NTUC LearningHub) 和KPMG将推出六门能力建设课程，涵盖人工智能转型、可持续发展和金融领域。双方的合作还催生了两门为期一天的领导人工智能转型课程。

Lee Sze Yeng补充道：“对大多数人而言，问题已不再是人工智能是否会改变他们的工作，而是如何改变，以及他们是否做好了准备。他们想知道哪些方面会改变，需要培养哪些技能，以及他们的下一个职位可能是什么。”

“我们的目标是为企业提供建立这支劳动力所需的见解和能力——了解所需技能，重塑职位角色，并培养领导者来引导变革。”