Nvidia芯片案：四家公司涉虚假陈述被控，5600万新元资产遭查封
据报，三名与此案有关的个人因欺诈和洗钱等罪名被起诉
- 涉案公司为Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services (II)（统称为Aperia集团），以及Luxuriate Your Life。 图片来源：REUTERS
本文由AI辅助翻译
【新加坡】四家据称与出口至马来西亚、可能含有Nvidia芯片的电脑服务器有关的公司，于周三（7月1日）因虚假陈述被控。
这些公司是Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services (II)（统称为Aperia集团），以及Luxuriate Your Life。
三名据称与此案有关的个人也于周三被带上法庭，并因欺诈和洗钱等多项罪名被起诉。
他们是Aperia集团51岁的首席财务官Jenny Lim、41岁的销售主管Aaron Woon Guo Jie，以及52岁的Luxuriate Your Life控制人Li Ming。
警方在周三的一份声明中表示，Aperia集团50岁的首席执行官Alan Wei Zhaolun也将在7月6日面临欺诈和洗钱的指控。
警方对一栋价值5500万新元的优质洋房发出了禁止处置令。根据地契，该洋房为Alan Wei所有。警方还从受调查的银行账户中查封了约100万新元的资金。
周三，Lim和Woon因欺诈和洗钱罪被起诉，而Li则因欺诈和欺诈性交易被控。
欺诈指控称，Wei、Lim和Woon涉嫌共谋欺诈，该欺诈行为涉及向三家供应商（Dell、Super Micro Computer和Asus）购买服务器。
指控声称，在2023年11月至2025年2月期间，他们在与这些供应商的通信中虚假地陈述，声称Aperia集团旗下一家公司将是这些服务器的最终用户。
Lim和Woon各面临一项指控，罪名是在其个人银行账户中获得了约120万新元，其中约100万新元被认为是犯罪行为的收益。
Li还被指控在2023年11月与Super Micro的两次通信中犯有欺诈罪。
警方称，Li涉嫌虚假陈述自己是Luxuriate Your Life的员工。
他还涉嫌虚假陈述，声称Luxuriate Your Life将持有其计划从Super Micro购买的服务器，并将其租赁给其他公司。
Wei、Woon和Li于2025年2月首次因与购买服务器有关的虚假陈述欺诈罪被起诉。作为同一调查的一部分，Lim也于2026年4月被控欺诈罪。
警方在声明中表示：“我们对此类罪行持零容忍态度，并将坚决打击任何违反我国法律的企业或个人，以维护新加坡作为一个以法治为基础、值得信赖的全球金融和商业中心的声誉。”
初步调查显示，来自美国公司Dell和Super Micro的服务器（可能内嵌了Nvidia人工智能芯片）先被运往新加坡的公司，之后再出口到马来西亚。
该调查是在接到匿名举报后展开的。当局表示，这些服务器很可能包含受美国出口管制的物项。
美国政府已于2022年实施了一系列出口管制措施，以限制向中国出售高性能人工智能芯片。
2025年，当一家中国初创公司推出据称使用Nvidia芯片的人工智能平台DeepSeek时，在美国引发了质疑。
2025年1月的这次发布导致美国科技股的市值蒸发了约1万亿美元（约合1.3万亿新元）。
美国当局也正在调查可能存在的、针对先进Nvidia芯片规避其出口管制的行为。THE STRAITS TIMES
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