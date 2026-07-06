英伟达芯片案：男子被控欺诈，涉嫌使用超3800万新元非法所得购买豪宅

50岁的 Alan Wei Zhaolun 被控使用超过3800万新元，在亚当路附近的 Chee Hoon Avenue 购买一处房产。

新加坡 — 在一起据称与芯片制造商英伟达有关的案件中，一名被控欺诈的男子据称使用超过3800万新元的非法所得购买了一处有地房产。

7月6日，50岁的 Alan Wei Zhaolun 面临九项新增控状——三项洗钱罪和六项欺诈罪。

这位新加坡籍人士曾是 A-Speed Infotech、Aperia International 和 Aperia Cloud Services (II) 等一组公司的前首席执行官，目前共面临11项指控。

他被控在2024年7月至10月期间，使用超过3800万新元的涉嫌非法所得，购买了位于亚当路附近 Chee Hoon Avenue 的一处房产。

警方在早前的一份声明中表示，该优质洋房的估价约为5500万新元。

据称，Wei 在同年还通过两个银行账户总共获得了超过500万新元。

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这笔款项中约有320万新元被指是涉嫌犯罪行为的收益。

根据他的最新控状，他还涉嫌与41岁的 Aaron Woon Guo Jie 和51岁的 Jenny Lim 合谋，在2023年和2024年多次实施欺诈。

警方表示，欺诈指控称这三人合谋进行欺诈，涉及向 Dell、Super Micro Computer 和 Asus 这三家供应商购买服务器。

一位警方发言人补充说，但未透露更多细节：“指控声称……他们在与这些供应商的沟通中谎称，Aperia 集团旗下的一家公司将是这些服务器的最终用户。”

7月6日，Aperia International 被控五项欺诈罪，而 Aperia Cloud Services (II) 则面临两项此类指控。

A-Speed Infotech 被控一项欺诈罪。

这三家公司和 Wei 的审前会议将于8月14日举行。

Wei 的代表律师来自 WongPartnership。

他们在7月6日的一份声明中表示，他们的客户和相关公司将对所有指控提出抗辩。

他们补充说：“这些公司和 Wei 先生正全力配合当局，以便在审查所指控的罪行时，能够考虑到监管环境的变动。

“这些指控涉及的商业交易，其供应商和客户来自（美国）及其他地区，因此需要遵守多司法管辖区的法规。”

Wei、Woon 和另一名52岁的男子 Li Ming 于2025年2月首次被控上法庭。

此前，美国曾展开一项调查，旨在查明中国初创公司 DeepSeek 是否通过从包括新加坡在内的其他国家的第三方购买先进的英伟达芯片，从而规避了美国的限制，新加坡也因此案受到关注。

这三名男子随后被控与欺诈相关的罪名。

2025年1月，DeepSeek 推出了一款免费的人工智能助手，该助手通过使用更少的数据，使其成本远低于美国模型。

几天之内，它就成为苹果应用商店中下载量最高的应用程序，并引发了对美国在人工智能领域领先地位的担忧，导致美国科技股暴跌，市值蒸发约1万亿美元（1.29万亿新元）。

Lim 随后也被起诉，案件目前仍在审理中。 海峡时报