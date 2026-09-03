新加坡全国雇主联合会调查：尽管前景改善，仍有过半雇主计划冻结招聘、放缓薪资增长

然而，更多公司计划在2027年增加人手

与去年的调查（8%）相比，计划裁员的公司比例有所下降（6%）。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 于周四（9月3日）表示，尽管今年的业务前景略有改善，但仍有超过半数的雇主计划在2027年不增加人手，并冻结或放缓薪资增长。

根据该雇主联合会发布的2026年版薪资与就业前景调查，预计在即将到来的财年面临不确定业务前景的雇主比例为63%，低于2026年的72%。

调查还发现，预计在2026年表现良好的公司比例（65%）略高于2025年（63%）。

新加坡全国雇主联合会表示：“尽管如此，商业前景仍然极不均衡。”

该联合会指出，强劲的外部需求和技术驱动的需求正在支撑一些外向型行业，但许多内需型行业——如零售贸易和餐饮服务——正努力应对消费者需求疲软和运营成本上升的问题。

新加坡全国雇主联合会表示：“这种分化凸显了新加坡经济日益加剧的K型复苏特征，即雇佣了更多低薪工人、更依赖本地需求的行业，尽管整体经济有所改善，但仍面临更大的商业和人力成本压力。”

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新加坡全国雇主联合会2026年版的人力与薪资前景调查于2026年6月至8月期间进行，收集了320家雇主的反馈，这些雇主共雇佣了近16万名员工。受访者来自20个行业，涵盖了各种规模的公司。

审慎的做法

新加坡全国雇主联合会强调了在招聘和薪资方面的“审慎做法”。

超过半数（54%）的受访雇主表示，他们不计划在2027年增加员工人数——尽管这一比例低于去年调查的58%。

尽管如此，计划在2027年招聘的公司比例有所增加，达到40%，高于2026年的33%。今年调查中计划裁员的受访者比例（6%）也小于去年（8%）。

至于薪资前景，超过一半（51%）的受访雇主表示，他们计划在2027年实行薪资放缓或冻结，与2026年相比上升了3个百分点。

其余49%的雇主计划加薪，低于之前的51%。

新加坡全国雇主联合会表示：“这表明雇主，特别是中小型雇主，在薪资前景方面继续保持谨慎。”

对于雇佣低薪工人的雇主，大多数（86%）仍然致力于在2027年给予制度性加薪。然而，这一比例已从2026年的几乎所有雇主（96%）有所下降。

今年其余14%的受访者计划冻结低薪工人的工资。没有雇主计划在2027年为该群体减薪。

在2026年6月至2027年5月的未来12个月里，不断上涨的人力成本仍然是首要的人力资源挑战，调查中有83%的受访者指出了这一点。这高于此前12个月的79%。

更多公司也对为应对不断变化的业务和技术而提升员工技能和进行再培训的成本上升表示担忧，这一比例为30%，而之前为23%。

然而，新加坡全国雇主联合会表示，与一年前相比，劳动力市场紧张的状况有所缓解。

在未来12个月内，报告难以吸引和留住专业人士、经理、执行人员和技术人员（PMETs）的公司减少（41%，低于47%），面临本地高技能人才短缺的公司也减少了（35%，低于42%）。

从雇主的人力资源优先事项来看，吸引合适的人才仍然是关键，占59%，尽管这低于之前的61%。

雇主们也正在优先考虑探索、采用和加强人工智能（48%）以及提升员工技能和进行再培训（46%）。

新加坡全国雇主联合会理事会副主席 Kuah Boon Wee 表示：“调查结果表明，虽然劳动力市场压力有所缓解，但大多数雇主仍面临巨大的成本压力和不确定的商业前景。”

但他补充说，令人鼓舞的是，雇主们继续投资于员工能力、工作再设计和人工智能的应用，以增强生产力和竞争力。

他说，大多数雇主仍然致力于支持低薪工人，这一点也“令人欣慰”。

“为了确保这在长期内是可持续的，我们需要继续帮助雇主，特别是中小企业，获得实际支持，以转变其运营和劳动力，从而实现更大的生产力提升。”