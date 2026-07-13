“风险的一部分”：强势新元对新加坡企业影响不一

强势新元有利有弊

强势新元的影响因公司商业模式而异。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】新加坡的强势货币正对本地企业产生不一的影响。与许多表示货币走强对其运营影响甚微的制造商相比，面向消费者的公司更直接地感受到了冲击。

自新加坡金融管理局 (金管局) 于4月收紧货币政策，允许新元兑一篮子货币加速升值以来，新元汇率一直保持坚挺。许多经济学家预计，在金管局即将于7月下旬举行的下一次会议上，这一立场将保持不变。

强势新元给本地公司带来了机遇与挑战。 一方面，走强的货币是抵御全球通胀压力的重要缓冲，有助于企业管理其基本运营成本。

另一方面，强势新元也通过重塑消费者支出习惯、将需求从本地市场转移，从而抑制了出口导向型企业和本地生活服务产业群企业的收入。

中小企业协会会长 Ang Yuit 表示：“新元走强使得新加坡的产品和服务相对更加昂贵，削弱了它们在全球舞台上的价格竞争力。”

他补充说，这鼓励了更多新加坡人到海外消费，尤其是在6月和12月等学校假期期间，这分流了国内经济的消费，给本已在疲软市场中运营的零售商和餐饮企业增加了压力。

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位于乌节路的泰式餐厅 Thai Tantric 的厨师兼餐厅经理 Tanasak Sukkhiao 就有此经历。

他说，强势新元鼓励了更多新加坡人前往物价明显更低的柔佛州新山（Johor Bahru）用餐和购物。

此外，虽然泰铢走弱，使得用更强势的新元从泰国进口咖喱酱、鱼露、干香草和香料、茉莉香米及其他特色产品的成本有所降低，但节省的费用相对有限。

他表示：“更大的挑战仍然是新加坡国内食品进口、劳动力、租金和水电等成本的上涨。”

牛车水（Chinatown）Rong Fu Ji Seafood Restaurant 的老板 Che Bingxin 表示，过去一年客流量下降了约10%，并指出强势新元可能是客流下降的原因之一。

不过，并非所有企业都处境艰难。

对于 Bhavani Stores 的董事总经理 Sreenivas Saba 来说，强势新元降低了从印度进口产品的成本，促使他的公司考虑将更多印度品牌引入新加坡。 Bhavani Stores 将包装食品公司 MTR Foods 进口的即食和即煮印度食品分销给 FairPrice 等零售商。该公司还拥有自己的零食品牌 Taj Mahal Keropok，该品牌在印度生产并进口到此地销售。

Sreenivas 说：“由于印度卢比在贬值而新元在升值，我们希望寻找可以从印度进口并在新加坡销售的其他品牌。”

在牛车水（Chinatown）的 1900 Hotel，一位只愿透露姓氏的胡（Hu）姓总经理表示，强势新元并未削弱主要区域市场的需求。

胡女士说：“即使（新元走强），我们仍然看到来自马来西亚、泰国、中国和越南等邻近市场的良好需求……地理位置邻近和商务差旅活动等因素（的影响往往超过汇率）。”

她补充道：“货币波动有时会是一个因素，但根据我们的观察，音乐会和一级方程式赛车（Formula 1）等活动对我们业务的影响更大。”

华侨银行（OCBC Bank）外汇策略师 Christopher Wong 表示，强势新元可能会对旅游业构成轻微压力，因为它使得酒店、餐饮、购物和景点的外币价格更高，特别是对于来自其本国货币兑新元贬值的市场的价格敏感型休闲旅客而言。

不过他指出，来新加坡的访客中有相当一部分是进行商务旅行、利用航空互联互通以及体验高端服务，他们对货币的敏感度可能较低。

华侨银行（OCBC Bank）外汇策略师 Christopher Wong 表示，强势新元可能会对旅游业构成轻微压力，因为它使得酒店、餐饮、购物和景点的外币价格更高，特别是对于来自其本国货币兑新元贬值的市场的价格敏感型休闲旅客而言。

不过他指出，来新加坡的访客中有相当一部分是进行商务旅行、利用航空互联互通以及体验高端服务，他们对货币的敏感度可能较低。

“从这个意义上说，坚挺的新元可能会对边际上的非必需消费构成压力，但它本身不太可能阻碍整体旅游业的复苏。”

经济学家预计，新加坡金融管理局 (金管局) 将在7月的评估中维持货币政策不变，但他们也指出，如果通胀压力重现，央行可能会再次收紧政策。

华侨银行的 Wong 表示，4月和5月低于预期的核心通胀数据、能源价格的回落以及金管局在4月的先发制人紧缩政策，都降低了再次采取政策行动的紧迫性。

他说：“如果通胀轨迹在2027年上半年持续放缓，那么放宽紧缩政策的理由将更加充分。”

但如果6月份的通胀数据显示服务业通胀再起、通胀预期具有粘性，或者早期进口成本压力出现更广泛的传导，那么紧缩风险依然存在。

Wong 还预计，新元兑日元、新台币和泰铢等区域货币的汇率将保持相对稳定。

eToro 的市场分析师 Zavier Wong 表示，尽管近期通胀数据走软，但央行决定维持全年通胀预测不变，这表明决策者对价格压力重现仍持谨慎态度。

他说：“金管局有可能收紧政策，作为防范该风险重现的保险措施，而不是等到再次出现飙升时才被迫出手。”

如果发生这种情况，新元可能会进一步走强，使得新加坡人的进口商品和海外旅行成本降低，但会给出口商和旅游业者带来压力，因为他们需要与本国货币已经贬值的区域同行竞争。

eToro 的 Wong 说：“这种差距在一两个季度内还容易消化，但如果持续时间更长，新加坡的出口导向型行业将首当其冲。”

目前，强势新元对制造商和材料进口商的影响不那么明显，因为他们基本上受到长期合同的保护。

新加坡制造业产业群联合会 (Singapore Manufacturing Federation) 会长 Lennon Tan 表示：“鉴于形势变化迅速，特别是关税不确定性仍然存在，大多数制造商目前都采取观望态度。”

他说：“许多长期合同已经内置了保护机制：只有当汇率波动超过约定的门槛时，价格才会进行调整……只要汇率保持在该范围内，制造商就会自行消化差价，而不会重新定价。”

钢结构制造商 Anderco 的董事 Lim Jing Hong 表示，尽管海外采购成本降低，但强势新元并未促使公司增加进口。

该公司进口钢铁、建筑材料和建筑饰面，但采购主要是按项目逐一进行，而不是为了利用有利的汇率。

这是因为不同项目的结构钢和建筑规格差异很大，因此为预期的未来工作而提前订购或持有库存是不切实际的。

Lim 说：“由于我们业务具有项目特定性，我们只持有少量库存，因此新元的波动不会显著影响我们的进口量。”

本地电池回收初创公司 NEU Battery Materials 的首席执行官兼创始人 Bryan Oh 表示，强势新元对公司的日常运营影响甚微，因为其大部分现金储备和海外支出都以美元计价。

虽然强势新元会降低其持有的美元以新元计算的价值，但该公司也用美元支付国际项目以及研发设备的费用，从而抵消了大部分汇率风险。

Oh 说：“我们真正的风险敞口仅限于我们将美元兑换成新元用于本地运营的部分。”

他补充说：“尽管货币汇率波动，我们仍然采购运营所需的相同数量的物料——我们对材料的需求是固定的。这只是我们经营业务风险的一部分。” 海峡时报