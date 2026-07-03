土管局供应商IBM发生网络安全事件 7万人个人资料遭泄露

受影响的数据集包含姓名和身份证号码

IBM是受委任的供应商，负责支持和维护新加坡土地管理局 (土管局) 的新加坡产权自动注册系统 (Stars) 和电子提交系统 (ELS)。 照片：路透社

【新加坡】新加坡土地管理局 (土管局) 透露，由信息技术软件巨头IBM管理的一个云环境受到一起涉及未经授权访问的网络安全事件影响。

作为受委任支持和维护土管局的新加坡产权自动注册系统 (Stars) 和电子提交系统 (ELS) 的供应商，IBM负责管理这两个系统的开发与系统集成测试环境。

土管局于周五（7月3日）表示：“初步调查显示，一个仅为供应商开发和测试目的而创建的数据集遭到了未经授权的访问。”

该数据集创建于1998年，之后定期更新，原本只应用于包含基于产权和提交记录的模拟及匿名测试数据。

土管局表示，现已发现该数据集也包含了约7万名个人的姓名、身份证号码以及当时的房产地址。

土管局指出：“这些信息本应进行匿名化处理，但实际上并没有。”

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IBM、新加坡政府科技局和新加坡网络安全局正在与土管局合作调查此事件。

当局也已报警，并通知了个人数据保护委员会。

土管局表示：“由供应商管理的受影响环境与土管局的操作系统是分开且独立的。用于运营Stars、ELS或任何其他土管局系统的实时系统，没有受到任何关联或安全威胁。”

IBM也已撤销与受影响的开发和测试环境相关的访问权限，以防止任何进一步的未经授权访问。

作为一项预防措施，土管局已确认受影响数据集中所含信息的个人身份，并已开始通知他们，同时告知他们如何寻求进一步的信息和帮助。