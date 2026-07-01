黄总理将访问东帝汶 成新加坡首位访问该国的总理

他将从该国总统手中接过国家最高致敬

帝力的一块广告牌，欢迎新加坡总理Lawrence Wong到访。此次访问是对东帝汶总理Xanana Gusmao在2025年对这个城市国家进行正式访问的回访。 摄影：GOH RUOXUE, BT

[帝力] 总理Lawrence Wong将于周四（7月2日）至周五对东帝汶进行正式访问。这将是他首次访问该国，也是新加坡政府首脑的首次到访。

新加坡总理公署（PMO）周三发表声明称，此次访问是对东帝汶总理Xanana Gusmao于2025年7月对这个城市国家为期四天的访问的回访。

总统Jose Ramos-Horta曾于5月到访新加坡出席香格里拉对话会，并在会上发表了特别演讲。

访问期间，黄总理将拜会他，并获颁东帝汶勋章（大项链级），以表彰新加坡对这个年轻国家的国家发展所作的贡献，以及对其成为亚细安成员国的支持。

该奖项是东帝汶的最高致敬，也旨在表彰黄总理个人对新加坡为其东南亚邻国提供的能力建设计划的承诺。

该奖项设立于2009年，旨在表彰为东帝汶作出重大贡献的本国及外国人士。

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两国总理将会晤，并见证关于建立双边磋商机制的谅解备忘录的签署。

这些磋商将为双方提供一个定期对话机制，以评估和探索新的合作领域，并就区域和国际发展交换意见。

他们还将举行联合记者会，随后出席由Gusmao主持的国宴午餐。

黄总理将于周四在帝力举行的招待会上与在东帝汶的新加坡人会面。约有50至60名新加坡人居住在该国，这个社群主要由商人和传教士组成。

长期稳固的双边关系

大约二十年来，新加坡一直积极支持这个年轻国家的发展，这种支持可以追溯到其独立前时期。

东帝汶是亚细安的最新成员，也是亚洲最年轻的国家，它刚刚摆脱了长达数十年的冲突。

新加坡是1999年8月首批为东帝汶国际部队作出贡献的国家之一。

作为1999年至2012年间在该地国际维和行动的一部分，新加坡派遣了上千名军事人员，包括医疗队和战斗维和人员，并提供了登陆舰和通用直升机等装备。

新加坡警察部队也曾派遣警员加入联合国文职警察特遣队，并于2000年协助成立了东帝汶警察部队。

新加坡于2024年4月在东帝汶首都帝力设立了常驻大使馆，并于今年3月任命了其首位常驻该国的新加坡大使Teo Lay Cheng。她曾于2021年至2026年担任新加坡驻柬埔寨大使。

新加坡首任常驻东帝汶大使Teo Lay Cheng（左）与总统Tharman Shanmugaratnam于2026年3月在她接受任命时的合影。 照片：新加坡数码发展及新闻部

亚细安轮值主席国职位明年将回到新加坡，而东帝汶已表示，希望在2025年获得该集团的正式成员资格后，于2029年担任这个东南亚联盟的主席国。

发展支持

东帝汶于2011年申请加入亚细安，并经历了一个漫长的过程来证明其已准备就绪。

该国于2022年获得观察员地位，并于2025年10月被正式接纳为该组织的第11个成员。

2022年，新加坡启动了“新加坡-东帝汶亚细安预备支持配套”（Stars），旨在培训东帝汶官员，内容包括如何有效参与亚细安会议以及如何在教育领域进行能力建设等。

在Gusmao于2025年进行正式访问期间，新加坡推出了一个升级版的配套。

该配套的执行时间为2025年7月至2028年12月，其中包含多个人力资本发展项目，例如高级领导力项目、研究生奖学金以及包括国际法和职业教育在内的特定领域培训。

迄今为止，已有超过1300名东帝汶官员参加了新加坡合作计划下的课程，主要涉及金融、公共行政以及语言和沟通技巧等领域。

陪同黄总理此次访问的有他的夫人Loo Tze Lui、外交部长Vivian Balakrishnan，以及来自总理公署和外交部的官员。

在黄总理出访期间，副总理兼贸易及工业部长Gan Kim Yong将担任代总理。