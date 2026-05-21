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政策变化与建筑需求推动商用车辆拥车证保费再创新高

大型基础设施项目和政策变化导致C组拥车证价格居高不下，可能使小型企业处于不利地位。

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Thu, May 21, 2026 · 04:36 PM
    • 为满足大型建筑项目的需求，重型车辆需求旺盛，助推C组拥车证保费创下新高。
    • 为满足大型建筑项目的需求，重型车辆需求旺盛，助推C组拥车证保费创下新高。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】在物流和建筑行业的推动下，商用车辆（CV）需求强劲，加上政策转变带来的投标动态变化，是推动拥车证（COE）保费创下新高的部分原因。

    咨询公司 Roland Berger 的负责人 Timothy Wong 表示，商用车辆，尤其是重型车辆的需求不断增长，是受到基础设施发展需求和商业需求的推动。

    用于商用车辆的C组拥车证保费在周三（5月20日）达到92,223新元的历史新高，超过了2023年3月创下的91,101新元的旧纪录。

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    COECommercial vehiclesConstructionLogistics

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