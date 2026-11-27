但报告面临挑战的平台员工比例从14.8%上升至17.7%

2026年，私人电召载客司机人数从2025年的36,000人增至38,100人；送货员人数也从之前的14,700人增至16,100人。 照片：英文商业时报档案

【新加坡】2026年，常规自雇人士（指经营自身业务且未雇佣任何受薪员工的个人）人数同比增长11.4%，从2025年的208,200人增至231,900人。

人力部 (MOM) 于周五（11月27日）发布的报告显示，这是自2016年以来的最高记录，若不计入2021年（248,500人）和2022年（257,300人）疫情期间的峰值。

2026年，自雇居民连续第三年占新加坡居民劳动人口的11.8%。其中，约七成为自雇人士。

占常规自雇人士三分之一的平台员工数量在2026年也有所增长。今年，该群体人数为74,600人，高于2025年的71,600人。

平台员工的定义是，根据与平台运营商签订的协议，提供电召载客或送货等有偿服务的自雇人士。

尽管人数有所增加，但平台员工占受雇居民的比例与往年持平，维持在3%。

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工作量不足？

2026年，报告面临挑战的常规自雇人士总比例 同比基本稳定，为18.4%，而2025年为18.2%。他们提到的主要挑战是寻找足够工作的不确定性和工作量不足。

与此同时，面临挑战的平台员工比例从2025年的14.8%增至2026年的17.7%。他们指出的另一个困难是业务开销增加，例如因供应短缺导致的燃油成本上涨。

尽管如此，自2016年该研究首次进行时的66%以及2021年疫情期间峰值的55.1%以来，面临挑战的自雇人士比例已显著下降。

人力部补充道：“总体比例的下降，反映了政府和劳资政三方伙伴在解决关键问题上的持续共同努力，例如有关医疗保健、退休以及工伤期间收入损失等方面的担忧。”

灵活性与自由度

2026年，近九成的自雇人士（即198,600人）以此作为主要工作和生计，多于2025年的179,200人。

人力部表示，私人电召载客司机和送货员是2026年平台员工数量增长的主要原因，反映了市场对这类服务的需求增强。

2026年，私人电召载客司机人数从2025年的36,000人增至38,100人；送货员人数也从之前的14,700人增至16,100人。

相比之下，出租车司机的人数则长期呈逐渐下降趋势，从2022年的25,400人降至2026年的21,000人。

在以平台工作为主要生计的人群中，约63.5%为50岁及以上的年长者，略低于前一年的65.6%；71.7%未受过高等教育，而2025年这一比例为75.7%。

调查发现，几乎所有以自雇为主要工作的常规自雇人士都是自愿选择这种工作方式，原因包括工作时间和地点灵活、可自由选择想做的工作以及对自身职业有更大掌控权等。

报告还指出，少数从事此类兼职的自雇人士可能是为了补充他们的主要工作和生活服务产业群。这部分人群的数量从2025年的29,000人增至2026年的33,300人。

报告称：“平台工作所提供的灵活性和便利性，可能会继续吸引步入退休阶段或在职业生涯后期寻求替代收入来源的年长员工。”

人力部补充说，2025年《平台员工法案》的实施加强了对这类员工的保障，解决了工伤赔偿、住房和退休保障充足性以及代表权的法律框架等问题。