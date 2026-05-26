房地产集团Lee Kim Tah就正在进行的不当行为调查与一名前董事达成和解

此事涉及CapitaLand在印度的前雇员从一家合资子公司收受贿赂和回扣的指控

2025年5月，LKT在新加坡高等法庭对Edmund Cheah提起诉讼，指控其违反信托责任和忠实义务。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡讯】总部位于新加坡的房地产集团Lee Kim Tah (LKT) 已与其起诉的一名前董事达成和解。

该集团表示，这名前董事 Edmund Cheah 现在将配合对L&W Construction的持续调查。L&W Construction是LKT和Woh Hup集团在印度各持股一半的建筑合资企业（JV）的子公司。

该集团此前在法庭上指控，CapitaLand在印度的前雇员曾从L&W公司收受贿赂和回扣，以换取在印度浦那项目上的商业利益。

LKT在周二（5月26日）发布的媒体文告中表示，已于5月18日与Cheah达成和解协议。

根据和解协议条款，他将协助并配合LKT及其顾问，对有关LKT-Woh Hup (LKT-WH)、L&W及其子公司的交易、治理和财务事宜进行持续调查。

此次合作涵盖的事项涉及股东、股东委任的董事、高管和代表，包括他们在相关实体中的行为和参与情况。

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2025年5月，LKT在新加坡高等法庭对Cheah提起诉讼，指控其违反信托责任和忠实义务。Cheah曾担任L&W的董事，并负责维护LKT在该合资企业中的利益。

该集团指控，Cheah允许或默许L&W的前董事总经理Asaithambi Manickam，让公司进行损害其利益的关联方交易。

该集团还指控，Cheah未能向LKT披露此类交易。

LKT表示，其调查和相关法律程序仍在进行中，而Cheah的合作预计将支持其治理审计，并有助于证实已获得的信息。

LKT集团副总裁兼首席运营官Mark Lee表示：“随着Cheah同意提供全面坦诚的合作，LKT将能更好地进一步查明Manickam在长期内实施被指控的不当行为的具体情况。”

他补充说，这项合作也将有助于LKT确定“与LKT-WH和L&W有关的相关方的知情程度、参与情况和行为”。

LKT重申，其始终致力于以“最高的道德标准和诚信”开展业务，并对不道德、欺诈和不法行为采取零容忍政策。