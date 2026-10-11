Red Bull车队的Max Verstappen首次夺得新加坡大奖赛冠军

2026年赛事吸引301,294人次入场，创下新加坡历史第二高记录

Ferrari车队的Charles Leclerc和Mercedes车队的Kimi Antonelli分别获得亚军和季军。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】Red Bull车队的Max Verstappen在周日（10月11日）举行的2026年F1新加坡航空公司（Singapore Airlines）新加坡大奖赛中夺得冠军，这是他在滨海湾市街赛道参加的10场大奖赛中首次获胜。

在此之前一天，这位29岁的车手刚在新加坡首届100公里冲刺赛中获胜，此次夺冠使他完成了“全胜”（clean sweep）。

这位四届世界冠军从杆位发车，并全程保持强劲的领先优势。Ferrari车队的Charles Leclerc和Lewis Hamilton则分别以第二和第三位发车。

然而，尽管Leclerc将第二名的位置保持到了最后，Hamilton的名次最终却滑落至第六。在总共62圈的比赛中，他先是被Mercedes车队的Kimi Antonelli超越，接着在第55圈被McLaren车队的Lando Norris超越，跌至第五名。随后，McLaren车队的Oscar Piastri在最后一圈再次超越了他。

本届赛事周末门票售罄，共吸引301,294名车迷入场，创下历史第二高的入场纪录，仅次于2022年的302,000人次。这也是自2023年赛道调整以来的最高入场人次。

赛事主办方Singapore GP表示，今年的款待套票（hospitality）入场人次也创下新高。

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据主办方透露，现场提供了超过11种款待套票选项，其中包括Formula 1围场俱乐部（Paddock Club）和Twenty3，其特色是由共摘得30颗米其林星的厨师团队主理的快闪餐厅。

在比赛周末期间，车迷们还欣赏了韩国的Cortis、新加坡本土的JJ Lin、瑞典的Zara Larsson和美国的Lana Del Rey等国际艺人的精彩表演。

将于2027年10月8日至10日在新加坡举行的下一届赛事，“超级早鸟票”现已售罄。

早鸟票预计将从10月19日起开始发售。

根据Singapore GP、新加坡旅游局（Singapore Tourism Board）和Formula 1签订的七年协议，新加坡将继续承办该赛事至2028年。