研究：新柔捷运系统或致新加坡每年净流出增加2.9亿新元

我国中央区预计将从消费流入中受益

位于柔佛新山，建设中的武吉查卡（Bukit Chagar）RTS站。据估计，新柔捷运系统每年将增加1120万趟从新加坡到新山的往返行程。 照片：路透社

【新加坡】柔佛-新加坡捷运系统（RTS）明年通车后，预计新加坡在新山的年度境外支出将净增2.9亿新元。

这一数字占新加坡2025年零售和餐饮业总销售额的0.4%。

这是根据周四（7月16日）发布的一项关于新柔捷运系统对这些行业影响的研究得出的结论。

随着RTS定于2027年1月通车后交通连接性改善，预计新加坡消费者每年将在新山额外消费10.5亿新元。

相反，来自新山的访客预计每年将为我国的零售和餐饮业额外贡献7.56亿新元。

该研究由新加坡工商联合总会（SBF）、新加坡餐饮业协会（RAS）和新加坡零售商协会（SRA）联合委托进行。

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研究指出，RTS将加速需求的结构性重新分配，许多新加坡企业将面临利润空间收窄、客流量减少以及需要在价格以外的因素上展开竞争的局面。

该研究预计，新加坡消费者的出境行程将增加51%，其中RTS连线将增加1120万趟新加坡至新山的往返行程，以及330万趟反向行程。这相当于每日客流量预计为39700人次。

约34%的新山受访者表示，在RTS启用后打算到新加坡参加活动，这一比例高于目前的24%。

消费细分

新加坡工商联合总会首席政策兼运营官Musa Fazal指出了新加坡和新山消费者在跨境消费方面的一个“有趣的差异”。

“新加坡人在新山几乎什么都买，行为就像当地人；而新山消费者在新加坡则像游客。他们会来市中心购物，去我们的旅游景点。所以我们看到他们中许多人是来参加活动的。”

在新加坡人于新山的消费中，预计日常用品将占最大份额，其次是药妆店、餐饮和美容消费。

相比之下，新加坡预计将在高端零售购物、娱乐、酒店和餐饮方面迎来强劲的入境增量影响。

研究发现，我国中央区预计将实现净增量收益，因其占总入境影响的78%。

其他地区预计将出现净流出影响，其中东部地区因有星耀樟宜（Jewel）和樟宜机场的零售业，受到的冲击相对较小。

新加坡工商联合总会、新加坡餐饮业协会和新加坡零售商协会补充道：“北部以外的地区预计将感受到更大的净影响，因为北部在RTS开通前本就有着较高的境外支出。”

竞争与机遇

在2025年，零售和餐饮业预计将为新加坡的国内生产总值（GDP）合计贡献约166亿新元，占本地劳动力的约17.5%，并构成约31%的旅游收入。

新加坡工商联合总会总裁Kok Ping Soon表示，因此，RTS不仅对这些行业至关重要，也对整个新加坡经济至关重要。

他补充说，新柔捷运系统将重塑新加坡和新山之间的出行、购物和餐饮模式。“这种转变是结构性的，而非渐进式的。”

新柔捷运系统可能吸引更多来自新山的入境访客，尤其是在高端零售、娱乐和大型生活方式类活动方面。 照片：商业时报资料图

小组讨论进一步证实了业界的担忧，即新柔捷运系统将加剧来自新山的竞争，尤其是在价格敏感的类别，目前较低的跨境价格已在影响消费者的支出。

商家们一致认为，除了进行价格竞争，他们还需要通过优质服务、独特的客户体验和本地特色产品来实现差异化。

但他们表示，持续存在的人力、合规和成本压力限制了他们创新和扩大规模的能力。

中小型企业担心无法像大型企业那样迅速适应变化，因此呼吁获得更多支持，以增强竞争力，并抓住跨境人流增加所带来的新机遇。

亟需行业与政府支持

基于研究结果，新加坡工商联合总会、新加坡餐饮业协会和新加坡零售商协会确定了三个优先行动领域，并提出了10项政策建议。

首先，行业和政府应通过新的及扩大范围的消费券计划，并支持商家提供更具吸引力的产品和服务，来刺激本地消费，尤其是在最容易受到跨境消费替代影响的类别和地区。

其次，他们应通过加强新加坡作为体验、活动和高价值消费目的地的吸引力，鼓励受惠于RTS的游客在新加坡延长逗留时间和增加消费。

这可以通过利用大型活动、分散活动基础设施、重塑夜间产品与服务、促成跨境产品与服务以及扩大退税范围等方式来实现。

最后，他们应解决结构性成本压力，并为零售和餐饮业者的新运营和商业模式提供支持，帮助他们在一个一体化程度更高的新柔走廊中适应变化并抓住新机遇。

这包括通过定向激励措施支持资产提升、促进跨境优化、通过检讨外籍劳工政策来缓解短期人力限制，以及鼓励可持续和适应性强的租赁模式。

新加坡工商联合总会、新加坡餐饮业协会和新加坡零售商协会补充说，该研究还强调，行业协会、业主、旅游业利益相关者和政府机构之间需要加强合作，以帮助企业更好地应对不断变化的趋势和日益增强的连接性。

新加坡餐饮业协会会长Benjamin Boh表示，企业必须在人力敏捷性和运营灵活性方面获得赋能，以抓住本地消费者和旅客的消费。

新加坡零售商协会会长Ernie Koh表示，他期待政府在未来三到五年内采取此类缓解措施，与此同时，零售商正转向体验式概念，购物中心也在“策划租户组合调整”。

这项于3月进行的研究调查了约1700名新加坡受访者和400名柔佛受访者。该研究排除了在新加坡工作的居民，以便只捕捉休闲旅客的行为。

其数据来源包括Mastercard的历史交易数据、消费者调查、政府统计数据和行业咨询。