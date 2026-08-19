马来西亚交通部长：新柔地铁进入最后测试阶段，票价和启用日期即将公布

该服务预计每日载客量将达4万人次

【马来西亚，新山】马来西亚交通部长 Anthony Loke 于8月18日表示，新山—新加坡捷运系统（RTS）马方一侧的所有车站和铁路基础设施均已完工。

他表示，新柔地铁目前正处于新马双方最后的整合测试阶段，客运服务计划于2027年启动。

当被问及票价时，Loke 表示，票价和启用日期的具体细节将由马来西亚和新加坡的交通部联合宣布。

他告诉记者：“由于这是马来西亚和新加坡之间的双边项目，关于实际运营日期和票价的官方公告将由两国同步宣布。”

他在8月18日视察新柔地铁武吉查卡站时表示：“我可以向你们保证，正在进行的讨论非常积极，我们将在敲定后，很快与新加坡的同僚发布联合公告。”

这条全长4公里的新柔地铁将使乘客能够往返于新山的武吉查卡站和新加坡的兀兰北站，后者与新加坡地铁（MRT）系统相连。

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该穿梭服务预计每日载客量将达4万人次。

新柔地铁列车试乘体验

在部长视察后，媒体成员登上一列新柔地铁列车，从武吉查卡试乘至兀兰北并返回。单程耗时约六到八分钟。

列车共有四节车厢，座位沿窗设置，与新加坡地铁列车相似，并为站立的通勤者留有空间。

在马来西亚终点站，乘客将能使用二维码，通过设在武吉查卡移民、关税和隔离（ICQ）设施的100个电子门，实现更快的通关。

武吉查卡移民、关税和隔离大楼在马方一侧配备了100条电子门通道，用于办理出入境手续。 图片来源：CMG

在与新柔地铁站相连的武吉查卡 ICQ 设施，官员们为前往新加坡的旅客演示了乘客流程。乘客首先在出发大厅的闸机扫描车票，然后上楼进行行李和人身安检，并办理马方出境手续。

在8月18日的媒体吹风会上，马来西亚捷运公司（MRT Corp）新柔地铁项目总监 Zulkifli Mohamed 表示，通过支持二维码或护照扫描的电子门，乘客预计只需“几秒钟”即可完成马方出境手续。

在前往新加坡之前，旅客将在武吉查卡设施使用新加坡移民与关卡局的智能通道，通过二维码或护照扫描办理入境手续。

武吉查卡终点站设有宽敞的全空调出发和抵达大厅，以及干净宽敞的育婴室等家庭友好设施。

一条连接新柔地铁、新山中央车站交通枢纽以及附近购物中心（包括 Komtar JBCC 和 Johor Bahru City Square）的高架人行天桥也已完工。

Loke 表示，将开展额外工程，以改善新柔地铁与新山其他公共交通服务之间的连接。

首先是扩大公共巴士网络，一旦新柔地铁开始运营，将为通往附近住宅区的路线增加200辆巴士。

未来还将修建一座连桥，将新山中央车站和武吉查卡站之间现有的高架桥直接连接至新山中央车站的马来亚铁道公司（KTM）火车站，使新柔地铁的乘客能更快地使用 KTM 的服务，包括前往吉隆坡和南部郊区的火车。

Loke 称，这座耗资6000万林吉特的桥梁预计需要12个月才能建成。他的部门也正在扩建南部穿梭列车服务，并已订购10套新列车组。

他表示：“这座桥建成后，乘坐 KTM 通勤列车的乘客无需长途步行，即可直接进入新柔地铁站。” 海峡时报