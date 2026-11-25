这项为期两年的计划旨在提升宾客体验并提高行业生产力

左起：IMDA总裁Ng Cher Pong、圣淘沙名胜世界总裁Lee Shi Ruh、数字发展与信息部兼卫生部高级政务部长Tan Kiat How，以及新加坡旅游局首席技术官Jordan Tan于11月25日在该综合度假胜地合影。 照片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】圣淘沙名胜世界 (RWS) 于周三（11月25日）启动了一个人工智能生活实验室，旨在加速旅游业的技术应用和劳动力转型。

圣淘沙名胜世界表示，这项名为“共生”（Symbiosis）的计划将在一个真实的综合度假胜地环境中试点和验证实体及数字人工智能解决方案，以增强劳动力能力，并为更广泛的行业应用开发实用解决方案。

该计划旨在提升宾客体验并提高旅游业的生产力。

数字发展与信息部兼卫生部高级政务部长Tan Kiat How出席了此次启动仪式。

Tan在致辞中表示：“虽然其中一些人工智能技术已单独存在，但一个挑战和机遇在于如何将它们整合起来，使其在不同业务、不同系统和不同物理环境中无缝协作。”

“‘共生’计划的雄心正是如此——超越孤立的人工智能应用，开发出能在真实世界环境中运行的、可扩展的集成解决方案。”

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他补充说，通过该计划开发的解决方案可以复制到医院、机场、商业园和其他场所，帮助更多企业更轻松、更自信地采用人工智能。

该生活实验室是这家综合度假胜地与资讯通信媒体发展局 (IMDA) 和新加坡旅游局 (STB) 之间为期两年合作项目的一部分。

IMDA助理局长Johnson Poh表示：“RWS提供了一个独特复杂的真实测试环境，我们打算充分利用这一点来建设新加坡的数字和实体人工智能能力，并为人工智能驱动的产业树立新标杆。”

根据该计划，IMDA将引入技术合作伙伴，以支持人工智能解决方案的开发和部署。

其中一个合作伙伴是科技巨头Microsoft，它将协助开发一个被称为“人工智能大脑” (AI Brain) 的数字基础。

该系统将整合度假村的数据，使人工智能应用程序、企业系统和技术提供商能够更无缝地协同工作。

它还将支持自主机器人和车辆、个性化宾客服务以及更智能的日常运营。

在行业层面，旅游局将与圣淘沙名胜世界及行业伙伴合作，在旅游业推广成功的试点项目，帮助企业克服采用人工智能的障碍，并更有信心地推行。

旅游局首席技术官Jordan Tan表示：“我们的目标是超越实验阶段，进入实际部署，开发可在整个旅游业采用的实用解决方案。

“同样重要的是，我们希望旅游业的从业人员能够学习新技能，并承担更高价值的职位。”

劳动力转型

该计划的初始阶段将侧重于通过将人工智能融入度假村的日常运营，来解决运营挑战、提高生产力并简化工作流程。

圣淘沙名胜世界已试行了五款自主机器人和车辆，应用范围涵盖清洁到送餐等领域。

其中一个例子是，正在探索使用一种室内自主移动机器人，在其逸濠酒店 (Equarius Hotel) 实现将客房设施从存储区自动运送到客房楼层，以提高客房服务效率。

除了自动化，人工智能还可以帮助团队预测人员需求、及早发现供应风险并改善度假村内的货物运输，从而支持“更快的决策和更灵敏的运营”。

圣淘沙名胜世界总裁Lee Shi Ruh表示，该计划将通过职位重新设计、技能提升和再培训，为8000名团队成员装备新技能。

圣淘沙名胜世界表示，通过自动化重复性和劳动密集型任务并简化工作流程，团队成员可以将更多时间投入到个性化的宾客服务、解决问题以及其他需要人为判断的职责上。

该度假村还将探索人工智能技能评估、领导力发展和实用工具，以帮助团队成员适应不断变化的角色。

人工智能驱动的培训

作为劳动力转型的一部分，该度假村已试用了一款人工智能模拟应用程序，其特色场景由新加坡理工大学的“集中技能评估与验证计划”（Centralised Skills Assessment & Validation Initiative）开发。

该应用程序名为“Empathy One”，允许团队成员通过与人工智能虚拟宾客互动，练习应对不同的宾客情绪和情况。

虚拟形象会评估团队成员回应的同理心和有效性，帮助他们建立处理宾客互动的信心。 照片：RWS

圣淘沙名胜世界的Lee表示：“旅游业归根结底是与人打交道的行业，这意味着人的能力变得更加重要。

“人际交往能力和卓越服务、认知技能和判断力、情商、文化智慧都是软技能，也是未来工作的必备技能。”

该综合度假胜地已与50名团队成员试用了该应用程序，并计划在年底前将其扩大到300人，之后再推广给其他面向宾客的员工。