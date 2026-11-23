近半雇主将为新员工加薪至少6%

一项薪资前景调查显示，约78%的专业人士可能会在2027年寻找新工作。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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【新加坡】一项调查发现，2027年员工的整体薪资增长预计将保持温和。对于寻求跳槽的专业人士而言尤其如此，因为他们期望的薪资增幅高于雇主愿意提供的水平。

人才招聘公司 Robert Walters 周一（11月23日）发布的薪资前景调查显示，约49%的雇主计划明年为新员工加薪至少6%，而75%的求职者期望加薪幅度超过10%。

调查称，这一情况的背景是，78%的专业人士可能会在2027年寻找新工作，而企业正计划在2027年对人才吸引和保留采取更为谨慎和精细化的策略。

Robert Walters 新加坡区域经理 Kirsty Poltock 表示：“我不认为会出现普遍的薪资通胀或无差别招聘的情况。到2027年，我们将看到更多针对关键技能的定向投资，更广泛地使用灵活的人才模式，并更加关注生产力和技能转型。”

在供应链、采购与物流、销售与市场营销，以及技术与转型等领域，人才的跳槽意愿“尤为强烈”。

但相比之下，他们对成功获得工作机会的信心要低得多，整体平均信心水平为48%。

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Poltock 说：“调查结果显示，职场人士有明显的求变愿望。虽然人们在跳槽时可能更为谨慎，但这并不意味着他们对现状感到满意。”

与此同时，在人工智能、数据、网络安全、云计算和专业金融服务等面临人才稀缺的领域，专业人士将继续获得更高的薪资增幅，尤其是那些能够证明自身技术能力和商业影响力的专才。

调查指出，雇主愿意为拥有关键技能的人才支付市场价或高于市场价的薪酬，因为失去或替换这些人才的成本可能更高。

调查称，随着人工智能应用的增加，许多职位将在2027年继续萎缩或发生重大变化，基于技能的招聘对企业而言将变得更加重要。

永久性和灵活的人才模式将日益并存，而能够推动生产力和转型的技能组合将脱颖而出。

尽管如此，虽然公司在整体薪资预算上保持严谨，但他们也意识到，为关键技能支付市场价的好处，超过了流失和替换稀缺人才的成本。

大多数受访公司计划在2027年加薪，其中65%的公司预计为在职员工提供至少3%的薪资增幅。

与此同时，留在现有岗位的员工对加薪的期望相对保守，36%的人期望加薪3%至6%，15%的人期望加薪至少7%。