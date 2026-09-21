新加坡工商联合总会推出新工具 助企业评估“未来就绪度”并弥补能力差距

目标是到2026年底累计覆盖200家公司，到明年底覆盖500家公司

（左起）新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon、波士顿咨询公司新加坡董事经理兼高级合伙人 Mariam Jaafar，以及RSM新加坡咨询部主管 Terence Ang 在发布会前向媒体发表讲话。 图片：CMG

【新加坡】新加坡工商联合总会 (SBF) 于周一（9月21日）推出了一项全新的全面诊断工具，旨在帮助企业评估其未来就绪程度、识别能力差距，并确定转型工作的优先顺序。

发布会由贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling 在首届“2026未来就绪商业在行动”活动上主持开幕仪式。该活动是更广泛的“未来就绪商业”平台的一部分。

“未来就绪商业指数”（Future Ready Business Index, FRBI）由新加坡工商联合总会与波士顿咨询公司（Boston Consulting Group, BCG）共同开发，并与星展银行（DBS）、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）和RSM新加坡以合伙业务的形式提供。该指数通过11项量化指标和39项定性指标进行评估，并附有具体描述的评分标准以增强客观性。

新加坡工商联合总会总裁 Kok Ping Soon 表示，这堪称一项“商业就绪度检查”，主要关注六个关键维度。

这六个关键维度是：

以成功为导向：评估企业的业务表现，包括战略和财务实力；

全球化规模：考量企业的国际增长准备情况；

智能化赋能：审视企业对技术的应用，包括数据基础设施和网络安全准备；

技能化赋能：评估企业的人力规划与发展；

以可持续性为中心：探讨企业在排放追踪和把握绿色机遇方面的措施；

以及社会影响力：关注企业的宗旨和治理结构。

BCG董事经理兼高级合伙人 Mariam Jaafar 指出，该工具采用“T型”模型，既能提供广泛的评估，也能帮助企业了解哪些支柱领域需要投入最多精力。

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Kok Ping Soon 表示，这是“第一步”，为商界大规模地提供了一项前所未有的工具。他强调了该工具与其他诊断工具的三个不同之处。

首先，它为企业提供了全面的视角，而非仅仅关注数字化或可持续性等单一层面。他说，这六个维度相互关联，各项能力作为一个整体协同作用。例如，强大的基本面是支持海外增长的必要条件，而可持续性则可能影响成本。

其次，FRBI衡量的是成熟度，而不仅仅是活动。它不仅询问企业是否采纳了某项能力，更关注这些能力的应用深度和成效。公司将被告知其处于初创、新兴、发展中还是未来就绪阶段，以及如何向前迈进。

第三，该工具将诊断转化为行动。通过识别最重要的差距，它帮助企业“将有限的时间和资源集中在能产生最大影响的领域”。顾问将引导企业对接整个生态系统中的相关计划、培训、融资和专业支持。

进行中的工作

Kok Ping Soon 说：“实际上已有超过100家公司完成了FRBI评估。我们的目标是在今年底前将这一数字翻倍至200家，然后在明年底前累计达到500家。”

他说，随着更多公司使用FRBI，该工具也可以随着时间的推移不断完善，以保持与商业需求和运营条件的契合。

Jaafar 表示，根据试点计划的反馈，该工具进行了调整，允许公司将不同部分委托给具备相关专业知识的团队成员填写。

试点测试还有助于缩短填写调查所需的时间，因为它经过优化，可以从会计与企业管制局（Accounting and Corporate Regulatory Authority）等来源提取数据。

在参与试点计划的102家公司中，70家的年收入低于1000万新元。

从成熟度水平来看，约80%的受访企业处于初创或新兴阶段，但77%的企业渴望在明年达到发展中或未来就绪的水平。

Jaafar 说，这表明企业有转型的意识和意愿，但缺乏相应的能力。

Kok Ping Soon 也指出，这也显示出企业是务实的，明白自己可能无法立即达到“最终阶段”。

Jaafar 还表示，研究结果显示，FRBI得分较高的公司表现出更好的经营成果。例如，“发展中”阶段公司的收入增长中位数比“初创”阶段的公司高出5个百分点。

她分享道，目前，企业在“以成功为导向”和“技能化赋能”这两个维度的准备最为充分，而在“以可持续性为中心”和“社会影响力”方面则明显落后。

在这六个方面中，当前状态与目标状态差距最大的领域是“智能化赋能”和“技能化赋能”，这也是试点参与者最具雄心的领域。

新加坡工商联合总会建议，公司每两年重新进行一次FRBI评估，以便让改进措施有时间生效，同时为追踪进展建立一个有意义的基准。

“未来就绪商业”平台还包括一系列辅助服务，从闭门对话会到企业幕后参观，旨在帮助企业从诊断走向行动。