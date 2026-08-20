新加坡计算机协会推出人工智能技能发展途径；资讯通信媒体发展局为法律领域引入人工智能通识课程，并提供更多科技工作岗位

该专业机构亦在加强治理及政府科技领域的能力

资讯通信媒体发展局正在扩展加快培训专才计划（资讯通信业），与超过20家公司合作提供近2000个科技工作与培训机会。 照片来源：路透社

【新加坡】一项全新的跨行业人工智能技能发展途径将整合学习路径、行业认可的认证以及实际工作经验，旨在帮助专业人士掌握在人工智能驱动的经济体中所需的技能。

新加坡计算机协会 (SCS) 会长 Lim Bee Kwan 在周四（8月20日）上午的 Tech³ 论坛上宣布了这一消息。她同时还公布了人工智能保障计划、政府科技领域项目，以及一份针对代理式人工智能道德与治理的更新版指南。

数码发展及新闻部长 Josephine Teo 也出席了该活动，并宣布了由资讯通信媒体发展局 (IMDA) 推出的多项举措，包括面向法律专业人士的人工智能通识课程，以及为科技工作者提供的近2000个“先聘后训”机会。

这些举措旨在壮大新加坡的人工智能劳动队伍，推进负责任的人工智能治理，并加快各行业对可信人工智能的采纳。

该人工智能技能发展途径由SCS牵头，并得到了多个政府、技术和专业机构以及15家创始雇主的支持。

SCS表示，该计划分为两条互补的发展途径——人工智能双语人才和人工智能从业者，其中包括培训以及获得参与雇主工作岗位的考虑机会。

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人工智能双语人才途径专为非技术从业者、领域专家和商业用户设计，旨在帮助他们建立采纳人工智能所需的基本理解、实际应用技能和治理意识，以确保负责任地使用人工智能。

与此同时，人工智能技术专家途径则通过雇主认可的认证、实践作品集开发和技术评估指导，帮助有抱负的专业人士为从事需求量大的专家职位做好准备。

该途径涵盖五个需求量大的入门级职位：人工智能平台工程师、人工智能应用工程师、人工智能解决方案架构师、人工智能产品经理以及人工智能道德与合规官。

这一最新的技能发展途径建立在先前为网络安全和云技术制定的框架之上。

该途径涵盖五个需求量大的入门级职位：人工智能平台工程师、人工智能应用工程师、人工智能解决方案架构师、人工智能产品经理以及人工智能道德与合规官。

这一最新的技能发展途径建立在先前为网络安全和云技术制定的框架之上。

SCS的Lim会长还在周四宣布了与全国职工总会学习中心 (NTUC LearningHub) 的一项合伙业务，共同推行两项举措。

在AI Verify工作坊中，参与者将通过治理测试框架和实用方法论获得实践经验，以学习如何评估传统及生成式人工智能系统。

与此同时，“SCS加速器系列：政府科技领域”旨在帮助为政府部门提供服务的专业人士更好地理解相关法规、安全标准、开发实践和通用平台。

最后，Lim会长宣布推出该协会最新版本的《人工智能道德与治理知识体系》，为代理式人工智能的新兴时代引入了新的指导方针。

最新版本侧重于三个领域：治理人工智能的自主性与决策；加强人工智能行动的问责制和适应性；以及在人工智能赋能的工作流程中嵌入有意义的人工监督。

齐头并进

Teo部长在演讲中说：“我们很庆幸有像SCS这样的专业机构，通过‘人工智能技能发展途径’等举措积极支持其成员保持与时俱进。你们同样可以信赖政府，我们将持续不懈地努力培养我们的人才。”

该部长补充说，对人工智能的担忧日益加剧，而这些担忧是有道理的。

她表示，为应对这一挑战并保持与时俱进，新加坡必须提升其竞争优势，企业必须以不同的方式运营，而个人则需要“加倍专注于人类最擅长的事情”。

她宣布了IMDA推出的两项与人工智能相关的新举措。

首先，为了帮助劳动者培养新技能和积累经验，IMDA与包括Accenture、Microsoft、NCS和全国职工总会学习中心（NTUC LearningHub）在内的20多个合作伙伴联手，通过扩展加快培训专才计划（资讯通信业），策划了近2000个工作与培训机会。

Teo部长说：“这些机会有助于应届毕业生和中年转业的专业人士进入人工智能与数据、网络安全以及软件工程等领域担任职务，我们在这些领域的人力需求仍在增长。”

其次是两项人工智能通识课程：一项是与新加坡法律学会合作，帮助执业律师利用人工智能进行法律研究、信息审查和文件起草；另一项是与新加坡企业法律顾问协会合作，专为企业内部的法律及相关法律专业人士设计，重点关注内部法律工作流程。

这些课程将提供系统化的培训和实践学习机会，同时也会建立社区驱动的平台、举办由从业者主导的分享会，并创造同行学习的机会。

Teo部长表示：“我概述的这些课程巩固了我们的信念，即在整个劳动队伍中，领域知识、判断力和创造力仍将至关重要。但如果我们的人才能够有效地利用人工智能为他们的雇主和客户增值，他们将更具竞争力。”