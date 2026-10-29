圣淘沙与Tada将于2027年初启动自动驾驶汽车服务

公众可通过该初创公司的应用程序预订，服务时间为每日下午1点至晚上7点

WeRide的接驳车可容纳八名乘客，并将在圣淘沙的预定路线上行驶。 图片来源：圣淘沙发展局

【新加坡】法定机构圣淘沙发展局 (SDC) 与电召载客公司Tada Mobility于周四（10月29日）推出了一项自动驾驶汽车 (AV) 服务，计划于明年开始为公众提供乘车服务。

该项目的第一阶段将于2027年初启动。公众可以通过Tada应用程序预订接驳车，服务范围覆盖圣淘沙西部，包括西乐索、英比奥和海滩站。

该项目将使用两辆自动驾驶接驳车，每辆可容纳八名乘客，由中国自动驾驶汽车公司WeRide提供。

这些车辆将在圣淘沙周边的预定路线上行驶，设有27个上下车点，计划运营时间为每日下午1点至晚上7点。

圣淘沙发展局首席执行官Thien Kwee Eng表示，通过这项试点服务，游客“只需预订车辆，就能在附近上车，并前往他们想去的地方”。

她补充道：“与Tada的这项合伙业务也是我们‘智慧圣淘沙’愿景的一部分，并体现了我们作为‘生活实验室’的角色，探索能够让游客体验更加无缝和便捷的新型出行解决方案。”

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Tada的一位发言人告诉《商业时报》：“与圣淘沙合作的自动驾驶汽车公开测试是我们的第一步。我们视自动驾驶汽车为满足人们出行需求的另一种方式，并探索如何让乘客能够使用不同的出行选项。”

他补充道：“我们对现有电召载客服务和司机的承诺依然重要，我们认为自动驾驶汽车是对这些服务的补充。”

初步举措

一份联合声明指出，该试点项目旨在缩短等候时间、提高乘车确定性，并连接圣淘沙的主要地点。试点项目的结果将有助于自动驾驶汽车与现有交通方式的协同运营，并确定未来如何将自动驾驶汽车长期整合到圣淘沙的交通系统中。

接驳车上将配备一名安全员，并接受远程监控。

这些车辆将混合使用公共道路和服务道路。后者仅对服务和送货车辆开放，从而缩短了行驶时间。

后续阶段将把服务扩展到圣淘沙的其他地区，但这需要获得陆路交通管理局的批准。

自2015年以来，新加坡一直在进行自动驾驶汽车测试，而圣淘沙此前也曾在2019年与ST Engineering合作进行过一次自动驾驶汽车测试。

近几个月来，随着新加坡与知名自动驾驶汽车公司和交通运营商合作引领新的测试平台，人们对自动驾驶汽车的兴趣日益浓厚。

Grab与WeRide，以及ComfortDelGro与Pony.ai都在榜鹅运营自动驾驶汽车试点项目，而Alphabet旗下的Waymo则计划在2028年开始提供服务。

交通部长Jeffrey Siow曾在2025年表示，他预计未来几年新加坡的道路上将出现许多自动驾驶汽车。与此同时，自动驾驶汽车先驱Sebastian Thrun告诉《商业时报》，新加坡已为该技术的“大规模”普及做好了准备。