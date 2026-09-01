因差评起诉顾客 Shopee电器卖家败诉

法庭裁定，该顾客的评论基于事实，是任何思想公正之人都会持有的观点

【新加坡】一家Shopee卖家因一则负面评论以诽谤为由起诉顾客，最终败诉。地方法庭裁定该评论不构成诽谤，并判决该零售商向顾客支付4000新元的诉讼费。

根据周一（8月31日）公布的判决理由，顾客Chua Poh Hiok从电器零售商Asia Excel的Shopee店铺购买了一台抽油烟机。

虽然判决理由中未说明Chua的购买时间及花费金额，但她之后于2024年11月13日在Asia Excel的商品页面上留下了关于其购物体验的评论。

在评论中，Chua对卖家反复提醒“商品一旦送达并签收后将不设退款或退货”，以及“必须有人在家检查并签收，否则需支付35新元的重新派送费”的做法表示不满。

她写道：“那么，如果安装后发现有故障怎么办？如何能在收货时立刻确认商品没有问题？”“购买前请三思。”

Asia Excel随后因这则评论对Chua提起了诽谤诉讼，Chua在此案中为自己辩护。

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该公司不否认其有这些送货和退货政策。但它辩称，这则评论传达了这样一个信息，即由于这些做法，顾客不应该从该零售商处购买商品。

然而，地方法官Chiah Kok Khun在判决中表示，Asia Excel未能证明Chua的评论本质上如何构成诽谤，而仅凭这一点就“足以驳回其诉讼请求”。

他指出，Asia Excel在陈述其认为具有诽谤性的含义时，基本上只是转述了Chua评论的部分内容，并未解释这些含义会如何损害其声誉。

这位地方法官表示，如果一段陈述在普通通情达理的人眼中降低了个人或公司的声誉，导致他人回避或躲避他们，或使他们遭受憎恨、蔑视或嘲笑，那么该陈述就构成诽谤。

Chua Poh Hiok在Asia Excel的Shopee店铺上发布的评论。 截图来源：ASIA EXCEL / SHOPEE

评论基于事实

他还认定，无论如何，“正当理由”的抗辩都将适用，因为Chua评论中关于Asia Excel送货和退款政策的内容属实。

该地方法官还指出，Shopee积极鼓励买家在其平台上留下评论。

他认定Chua的评论属于基于事实的评论——即基于Asia Excel亲自向她传达的有关其送货和退货政策的信息——并且她的观点是任何思想公正之人都可能诚实持有的。

他说：“鉴于起诉人在一个热门的在线购物平台上销售商品，我也认为这些评论涉及公共利益。”

“因此，我认定‘公正评论’的抗辩在本案中无论如何都适用。”

这位地方法官补充说，使用电子商务平台的卖家必须接受对其商品和服务的评分与评论，这是在线开展业务的一部分。

他说，负面评论必然是在线经商不可或缺的一部分。

他说：“诽谤侵权法旨在保护个人和企业的声誉，但并非每一条负面评论都构成诽谤。”

“随着网络购物的普及，我们需要警惕那些因电子商务平台上的负面在线评论而引发的、缺乏理据的诽谤诉讼有所增加。”