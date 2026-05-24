东陵俱乐部上演对决，竞争派系当选新一届理事会

会员已通过决议，将定期会籍的年入会费上调至10,500新元。

争议焦点包括斥资700万新元获取绿色建筑标志认证，以及另斥资500万新元建设匹克球场的计划。 照片：商业时报资料

[新加坡] 东陵俱乐部 (Tanglin Club) 的现任理事会被一个竞争派系所取代，该俱乐部目前正面临治理和支出监管方面存在疏漏的指控。

在周四（5月21日）举行的俱乐部年度会员大会 (AGM) 上，会员们选举出了2026/2027任期的新一届理事会。

根据《商业时报》看到的一封周五发出的电子邮件，选举结果以及年度会员大会的其他决议已通过该邮件向会员公布。

此次挑战来自一群会员，他们对俱乐部在实施重大资本支出项目（包括近期上调月度订阅费）前据称缺乏咨询表示不满。

争议的焦点包括斥资700万新元用于获得绿色建筑标志认证（Green Mark certification，即新加坡的绿色建筑评级体系），以及另外斥资500万新元用于建设匹克球场。

一位消息人士告诉《商业时报》(BT)，一些会员认为，在推行此类计划前，本应进行更广泛的咨询。

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东陵俱乐部成立于1865年，是新加坡历史最悠久、最负盛名的私人会员俱乐部之一，拥有来自70个国家的4000多名会员。

一位发言人周六告诉《商业时报》，俱乐部通过治理和会员沟通渠道，“定期向会员通报”运营、财务和基础设施方面的事宜，这些渠道包括年度会员大会和会员大会堂会议。

该发言人补充说，除了与会员的正式沟通外，俱乐部“不会对个别提名、选举事宜或内部审议发表评论”。

“TC2026团队”上台

被称为“TC2026团队”的竞争派系成员已被任命为2026/2027年度新一届理事会，他们是：

Chong Zhi Cheng，会长；

Kelvin Kaw Jon Wua，副会长；

Peter Tan Chor Leng，名誉财务；

Felix Chen Seong Kit，理事；

Eugenia Shueue Mei Da Luz Campos，理事；

Michael Quomund Youen，理事；

Kelvin Seah Kam Weng，理事；

Catherine Cheung Kuan Swan，理事；以及

Frederick Christopher Ong Shanwei，理事。

当选为理事的Chen是新加坡航空公司 (Singapore Airlines) A380机队的机长。他曾是东陵俱乐部2024/2025任期的理事会成员。

在本次选举前，俱乐部的理事会成员包括：

Kevin Gin，会长；

Miles Fenley，副会长；

Puneet Chadha，名誉财务；

Paul Dorai Raj，会员与规则召集人，兼采购副召集人；以及

Eugene Lim，体育召集人，兼餐饮与活动副召集人，兼康乐副召集人。

在最近的选举中，即将卸任的会长Gin获得了310票，而Chong则获得了341票。

Gin是Alpha Capital的创始人兼负责人，并曾担任Yuanta Securities (Hong Kong) 的大中华区房地产研究主管。

他于2025年接替Chong成为东陵俱乐部会长，而Chong曾在2022年至2024年期间担任该职务。

拒绝透露姓名的消息人士称，新一届理事会将寻求为俱乐部开发匹克球、板式网球和室内网球设施建立适当的审批流程。

消息人士称，这还将涉及更深入的咨询，并补充说，目标是在八到十个月内向会员提交一份提案进行投票。

在周四的年度会员大会上，会员们通过了一项决议，将俱乐部的定期会籍年入会费上调至10,500新元。

由同样曾担任东陵俱乐部会长的Yeoh En Lai和Grace Chng提出的一项提案未能获得多数票通过。该提案呼吁“在2027年底前至少建造两个匹克球场，包括在必要时收购或租赁外部场地，并（成立）一个特别委员会来监督该项目”。