新航工程公司的Lim Sim Seng将出任新技能与劳动力发展局主席

该局（SWDA）将于7月1日正式成立，由新加坡技能创前程和新加坡劳动力发展局合并而成。

Lim Sim Seng将获得另外11名董事会成员的支持，他们分别代表本地企业、跨国公司、公共部门和劳资政三方伙伴。 图片来源：INCOME

【新加坡】人力部于周三（6月24日）宣布了新成立的法定机构——技能与劳动力发展局（Skills and Workforce Development Agency, 简称SWDA）的首届董事会成员名单。

该局将于7月1日正式成立，由新加坡技能创前程（SkillsFuture Singapore）和新加坡劳动力发展局（Workforce Singapore）合并而成。

出任该局董事会主席的是Lim Sim Seng，他拥有42年横跨商界和公共领域的职业经验。

他曾担任星展银行（DBS）新加坡区主管以及星展集团消费银行及财富管理部主管，将为这个新法定机构带来丰富的金融和管理专长。

Lim曾于2014年8月至2020年8月担任新加坡土地管理局主席，并于2020年9月至2025年3月担任建设局主席。

他目前担任新航工程公司（SIA Engineering）的副主席，以及新加坡驻尼日利亚联邦共和国的非常驻最高专员。

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Lim将获得另外11名董事会成员的支持，他们分别代表本地企业、跨国公司、公共部门和劳资政三方伙伴。这将确保技能与劳动力发展局能密切关注雇主和雇员不断变化的需求。

加入董事会的著名私营部门领袖包括时尚品牌Love, Bonito的联合创始人Rachel Lim。她也是媒体平台RachReflects的创始人，并担任非营利组织Room to Read的董事会成员。

其他受委加入董事会的私营部门和行业领袖包括：

Temasek International运营合伙人、新加坡全国雇主联合会理事Dr Bikramjit Singh Bhangu

Amova Asset Management总裁兼亚洲（日本除外）主管Eleanor Seet

Kuok Maritime Group董事总经理兼总裁Low Soon Teck

Deloitte Singapore主管合伙人Shariq Barmaky

Keppel数据中心与网络部门总裁（数据中心业务）Wong Wai Meng

来自新加坡劳资政三方伙伴和公共服务机构的董事会成员有：

全国职工总会副秘书长Cham Hui Fong

教育部副常任秘书（高等教育及技能）Chong Yiun Lin

人力部副常任秘书（劳动力）Kenny Tan

数码发展及新闻部高级署长（数码经济办公室）兼产业署长（国家人工智能小组）Zhang Weijie

Dilys Boey也将加入团队，出任总裁。在此之前，她是新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）的副总裁（产业集群）。

首届技能与劳动力发展局（SWDA）董事会的任期为两年，从2026年7月1日到2028年6月30日。