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新加坡前九个月投行收入达6.938亿美元，创五年来新高

兼并与收购费用引领增长，飙升23.7%至2.56亿美元

Deon Loke

Deon Loke

Published Mon, Oct 5, 2026 · 04:11 PM
    • 今年首九个月，新加坡占东南亚地区投行总收入的69.3%。
    • 今年首九个月，新加坡占东南亚地区投行总收入的69.3%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

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    【新加坡】今年首九个月，新加坡的投资银行费用增至6.938亿美元，同比增长9%，创下自2021年以来同期最高纪录。

    根据LSEG Deals Intelligence于周一（10月5日）发布的最新《新加坡投资银行回顾》，新加坡在此期间占东南亚地区投行总收入的69.3%。

    已完成的兼并与收购（M&A）交易所产生的顾问费引领了增长，增加23.7%至2.56亿美元，占总费用池的最大份额。

    股票资本市场承销费上涨11.5%至1.598亿美元，银团贷款费增加11.3%至1.759亿美元。

    相比之下，债务资本市场费用下降了24.6%，至1.023亿美元。

    华尔街巨头Goldman Sachs以8650万美元的收入位居投资银行费用总排行榜榜首，占据12.5%的市场份额。本地银行星展银行（DBS）以6110万美元排名第二，Morgan Stanley以5530万美元排名第三。

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    兼并与收购交易额近乎翻倍

    涉及新加坡的兼并与收购交易总额几乎翻倍，飙升98.2%至1043亿美元。

    LSEG指出：“交易活动得益于创纪录的第一季度，尽管后续几个季度交易有所放缓。” LSEG还指出，第三季度兼并与收购交易额环比下降9.9%，至241亿美元。

    尽管年底活动有所放缓，但海外兼并与收购交易额仍飙升至463亿美元，创下历史新高，是2025年的三倍多。

    这一飙升主要得益于主权财富基金新加坡政府投资公司（GIC）在二月份参与了美国人工智能巨头Anthropic的300亿美元融资。

    对新加坡公司的收购交易额增长了88.5%，达到392亿美元，创五年来新高。这主要得益于KKR和新电信（Singtel）以52亿美元收购数据中心运营商STT GDC等交易。

    科技行业仍然是最受欢迎的领域，交易额达477亿美元，占兼并与收购总交易额的45.8%。

    Morgan Stanley凭借总计149亿美元的交易额，在兼并与收购顾问排行榜上名列榜首。

    股票资本与债务资本市场

    在股票资本市场方面，新加坡本籍的发行人共筹集了74亿美元，同比增长28.2%。

    尽管交易总数下降44.6%至31宗，但交易规模有所扩大。

    市场活动主要由10宗首次公开募股（IPO）引领，共筹集33亿美元。其中最引人注目的是总部位于新加坡的Shein Global在香港上市，筹集了17亿美元。

    星展银行以9.182亿美元的承销额在股票资本市场中领先。

    LSEG表示，与此同时，在债务资本市场方面，新加坡本籍实体的初级债券发行额达到370亿美元，同比增长6.7%，创下自1980年有记录以来最强劲的年初至今表现。

    金融机构占总发行额的三分之二，其中以星展银行、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）数十亿美元的债券发行为主。华侨银行在债务资本市场中位居账簿管理人榜首，承销总额达41亿美元。

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