新加坡航空公司营收创205亿新元历史新高，首席执行官薪酬增至970万新元

Goh Choon Phong 的总薪酬中，近一半来自股票，另有35%为奖金。 照片：海峡时报档案

【新加坡】在截至3月31日的财政年度，新加坡航空公司（SIA，简称新航）首席执行官 Goh Choon Phong 获得了近970万新元的总薪酬，与此同时，新航集团的营收也创下205亿新元的历史新高。

Goh 的薪酬配套中，约49%为股票，35%为奖金。他的基本工资约为150万新元。

他在上一年的薪酬约为700万新元。

Goh 的总薪酬包括根据公司2024/2025财年表现而于2025年7月授予的有条件股票。这属于一项在冠病危机期间推出的长期股票激励计划，旨在激励和留住关键高管。

这项战略性股票奖励的第六批也是最后一批于2025年7月发放，以表彰高级管理层在帮助公司从疫情中全面复苏所做的努力。

报告指出，随着该计划的逐步取消，最后一批奖励与新航现有股票计划下的其他补助金出现重叠，导致2025/2026财年的股票薪酬出现暂时性飙升。

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新航首席商务官 Lee Lik Hsin 和首席运营官 Tan Kai Ping 获得了近380万至400万新元的薪酬，其中包括2025年7月发放的战略性股票奖励。

与此同时，非执行董事的薪酬介于约16万新元至82.4万新元之间。

其中薪酬最高的是新航主席 Peter Seah Lim Huat，他获得了824,610新元。

报告称，董事会及其薪酬委员会认为，考虑到高级管理层在后冠病时代的运营环境中管理公司所付出的努力和奉献，首席执行官和执行副总裁的总薪酬是“适当且并不过分的”。

Seah 在致股东的信中指出，过去一年，航空公司面临着日益加剧的地缘政治紧张局势、宏观经济不确定性以及持续的供应链中断。

他说，中东冲突也推高了航空燃油价格——这是新航集团最大的开支——加剧了通胀压力和运营不确定性。

但他补充说，航空旅行需求依然强劲，新航集团运送了创纪录的4220万名乘客，同比增长7.7%。

在更高的收益率和更低的全年净燃油成本的支撑下，新航的营业利润增长了39%。

净利润下降了57.4%，主要原因是去年同期有因印度航空公司（Air India）和维斯塔拉航空公司（Vistara）合并而产生的11亿新元非现金会计收益，而本期没有，再加上集团分摊了印度航空公司的全年亏损。

Seah 说：“这一业绩反映了新航集团在其坚实基础上发展的能力——包括稳健的资产负债表、尖端的数字能力，以及才华横溢、坚韧不拔的员工——同时保持战略定力，长期维持我们的行业领先地位。”

他补充说，集团对中东冲突的灵活应对也逆转了行业普遍缩减运力和网络的趋势，他指的是在其他航空公司削减航班时，新航反而增加了飞往欧洲的航班。

Seah 重申，尽管印度航空公司面临“众所周知的阻力”，但新航的投资使其在全球最大的航空市场之一占有一席之地，在那里，不断壮大的中产阶级正在推动航空旅行的需求。

他补充说，印度航空公司的长期转型之旅已取得进展。

他说：“在不确定的环境中，新航集团正从一个有利的位置运营。我们将投资于我们的员工、产品和数字能力，同时在运力部署和成本管理方面保持纪律。”

6月25日，新航股价收于7.64元，上涨近2%。 《海峡时报》