因被指违反强迫劳动禁令，新加坡等经济体遭美国征收12.5%新关税

这项新征税将影响新加坡对美出口总额的三分之一

这些经济体被指未能采纳并有效执行美国对强迫劳动产品实施的进口禁令。 照片：NYTIMES

【新加坡】在美国贸易代表办公室 (USTR) 完成于3月至7月期间的调查后，新加坡及其他经济体对美出口的商品将面临12.5%的新关税。

美国贸易代表办公室 (USTR) 的一项调查得出结论，指这些经济体未能采纳并有效执行禁止进口强迫劳动产品的禁令。

新加坡已于4月驳斥了其从事不公平贸易行为的指控，包括在供应链中使用强迫劳动。新加坡也表示，不容忍此类行为。

这项新关税将影响新加坡约三分之一的对美出口商品，并将于周五（7月24日）新加坡时间中午12时01分生效。

美国贸易代表Jamieson Greer在一份声明中表示：“美国实施强迫劳动产品进口禁令已有近一个世纪，并严格执行。我们的贸易伙伴早就应该这么做了。”

《商业时报》已联系新加坡贸工部 (MTI) 寻求进一步置评。

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其他19个经济体的商品则将被征收10%的关税。这组经济体包括近期已实施或承诺实施强迫劳动限制的国家，以及那些虽有禁令但未能有效执行的国家。

其中包括印度、英国、墨西哥和加拿大。根据周五的公告，这使得因强迫劳动问题而被征收新关税的经济体总数达到60个。

新加坡外交部长Vivian Balakrishnan周四表示，他已在马尼拉举行的亚细安 (ASEAN) 外长会议上，与美国国务卿Marco Rubio举行双边会晤时提出了此事。

新加坡贸工部 (MTI) 曾于6月表示，部分出口商品将继续获得豁免。这包括能源及能源产品、药品及药物成分。此外，部分电子产品、某些航空航天产品、半导体，以及用于货币和金银的金属也获得豁免。

美国最高法院于今年2月驳回了Trump的2025年互惠关税后，美国启动了一系列调查，旨在征收更严厉的新关税，而美国贸易代表办公室的此次调查便是其中之一。作为回应，美国总统立即根据第122条款征收了10%的全球性关税，该关税已于7月到期。

新加坡及其他15个经济体也正根据《301条款》接受美国贸易代表办公室的更多调查，调查内容涉及与制造业产业群的结构性产能过剩和生产相关的行为、政策及做法。

目前尚不清楚这些调查的结果将于何时公布，以及是否会在周五宣布的12.5%征税基础上，再增加任何关税形式的惩罚。